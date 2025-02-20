群櫻盛開爭艷！ 228連假到嘉義賞櫻正是時候

嘉義縣梅山鄉太和村「許媽媽櫻花」是熱門賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/20 14:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山地區的椿寒櫻、重瓣緋寒櫻與八重櫻盛開，昭和櫻也開始綻放，如果沒有大雨攪局，預計228連假期間將處處可見群櫻爭艷的美不勝收畫面，可以開始規劃連假1到3日的賞櫻遊程，把嘉義櫻花之美盡收眼底。

「櫻花達人」黃源明指出，阿里山鄉豐山村的櫻花其實數量很多，主要分布在觀景台附近，目前盛開的有椿寒櫻和緋寒櫻，可從觀景台俯瞰整個豐山村全景；來吉部落偏好紅色系的櫻花，不管是單瓣的緋寒櫻，還是艷紅的重瓣緋寒櫻，或者是粉色系的椿寒櫻和昭和櫻，都可以在內、外來吉看到。

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黃源明表示，梅山鄉太和村「許媽媽櫻花」是149甲縣道太和橋近年來爆紅的賞櫻熱門景點，最大的賣點就是整排盛開的椿寒櫻，非常有武陵農場的氛圍，提醒大家維持149縣道的淨空，讓所有賞花的朋友都有最佳的空間，汽車請停靠在許媽媽櫻花對面的免費停車場。

仁和國小校長曾炫鈞指出，學校校訂課程結合當地的花卉物產，並配合教育部「班班有網路，生生用平板」政策，運用偏鄉學校數位優先的原則，特別安排到距學校不遠的「許媽媽櫻花」戶外教學，讓小朋友透過平板拍攝社區美麗的櫻花景象，及校訂課程創作，將這些社區櫻花美景轉化為屬於自己的藝術作品，讓孩子們畫出心中最美麗的櫻花。

黃源明說，竹崎鄉石棹民宿區的櫻花以昭和櫻為主，今年花期延遲，但因最近天氣回暖，又將延遲的盛開時間拉回，目前在櫻之道和長青居的昭和櫻初開約2至3分開，下週會達到7至8分開、甚至滿開，長青居的椿寒櫻即將滿開，麝香木和紫藤也即將接棒。

黃源明強調，阿里山公路湖底橋彎道的中興製茶所櫻花，這幾年花況都是獨佔鰲頭，去年是昭和櫻盛開的第一名，今年到目前為止，第一波的椿寒櫻來勢洶洶，一盛開便吸引很多慕名而來的遊客，櫻花隧道搭配茶園景觀，賞花人潮不斷，現在是椿寒櫻滿開期，下週228連假會有昭和櫻結合椿寒櫻，花況會更壯觀。

近嘉義市區最近的半天岩，石頭公園的花況非常好，搭配涼亭的意境非常吸引人，牌樓附近的重瓣緋寒櫻，可從旁邊的道路進去，經過修慧步道界可以看到整片的重瓣緋寒櫻盛開。

嘉義縣梅山鄉太和村「許媽媽櫻花」的椿寒櫻盛開中。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉仁和國小戶外教學用平板記錄椿寒櫻花況。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻與紫雲寺牌樓相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

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