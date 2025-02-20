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    勞工超時工作 統聯客運、全台物流挨罰80、35萬元

    統聯客運、全台物流使勞工超時工作，因是累犯且僱用勞工人數多，分別遭重罰80、35萬元。圖為AI生成的示意畫面。（圖由勞工局提供）

    統聯客運、全台物流使勞工超時工作，因是累犯且僱用勞工人數多，分別遭重罰80、35萬元。圖為AI生成的示意畫面。（圖由勞工局提供）

    2025/02/20 13:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今天公布今年第1波違法雇主名單，總計開罰338家業者，總罰鍰金額達1688萬6000元。其中「統聯客運」和「全台物流」2家公司，都使勞工超時工作，因是累犯且僱用勞工人數多，分別遭重罰80、35萬元。

    勞工局指出，這次違反勞基法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付勞工工資，第三則是未依法置備出勤紀錄或逐日記載勞工出、退勤時間；違反職業安全衛生法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性別平等工作法方面，主要為雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效的糾正及補救措施。

    勞工局表示，違法雇主「統聯客運」使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，加上僱用勞工人數達1400餘人，遭重罰80萬元；「全台物流」也有使勞工超時工作，甚至單月加班高達93小時，已是第5次違反同一規定，加上僱用勞工人數達640餘人，裁罰35萬元。

    另外，「萬達寵物事業」及「達岳運動用品」均因未依法發放勞工加班費，且未給予勞工休息時間或使勞工超時工作，又是累犯，各遭罰16萬元。

    勞工局長陳瑞嘉說，雇主知悉職場發生性騷擾行為時，應採取立即有效的糾正及補救措施，如違反規定，最高可處100萬元罰鍰。

    此外，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，勞工局已於2020年6月8日修正公告新裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，事業單位如為上市或上櫃公司，將加重裁罰金額20%。

    新北市勞工局公布今年第1波違法雇主名單，總計開罰338家業者，總罰鍰金額達1688萬6000元。（圖由勞工局提供）

    新北市勞工局公布今年第1波違法雇主名單，總計開罰338家業者，總罰鍰金額達1688萬6000元。（圖由勞工局提供）

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