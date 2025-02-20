政院拍板5年56.69億元 改善台鐵8座重點橋行車安全

行政院通過交通部所提的「重點橋梁行車安全提升計畫」，針對台鐵的八掌溪橋等8座重點橋梁進行改建。圖為八掌溪橋去年搶修畫面。（資料照）

2025/02/20 13:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今天通過交通部所提的「重點橋梁行車安全提升計畫」，針對台鐵的八掌溪橋等8座重點橋梁進行改建，預計114年至118年共5年，投入總經費56.69億元，全面提升鐵路橋梁耐震及耐洪能力。而今年完成橋梁改建工程之規劃與設計工作，117年完成新三爺溪橋改建工程、118年完成八掌溪等7座改建工程。

行政院長卓榮泰在會中表示，為因應頻繁的地震及日益加劇的極端氣候，台鐵公司應積極提升鐵路橋梁的耐震與防洪能力，以符合各項防災的標準，提供旅客安全、穩定的鐵路運輸服務。請交通部與河川、坡地管理各單位及地方政府，積極做好橫向溝通聯繫，落實各項安全標準作業程序及管制，務必要如期如質完成本項計畫。

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卓榮泰指出，對於因應凱米颱風災損，滾動式檢討的雲林縣大湖口溪橋、蘭陽溪治水治理計畫的宜蘭縣蘭陽溪橋的防洪檢討修正，以及尚有171座需補強橋梁，要依照最新的鐵路橋梁耐震、耐洪補強計畫的相關標準，請台鐵公司積極辦理，以全面提升鐵路交通安全。

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