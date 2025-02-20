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    蛋價腰斬雞農盼停養補助 卓榮泰：提高產地價格是優先方向

    近來國內雞蛋產量過剩滯銷，雞蛋產地價相比去年同期相較，幾乎腰斬；對此，行政院長卓榮泰今（20）日在院會表示，「提高產地價格是政策優先方向」。（資料照）

    近來國內雞蛋產量過剩滯銷，雞蛋產地價相比去年同期相較，幾乎腰斬；對此，行政院長卓榮泰今（20）日在院會表示，「提高產地價格是政策優先方向」。（資料照）

    2025/02/20 14:00

    〔記者鍾麗華／台北報導〕近來國內雞蛋產量過剩滯銷，雞蛋產地價每斤剩22.5元、批發價32元，相比去年同期相較，幾乎腰斬，加上飼料價格上漲，增加飼養成本，中華民國養雞協會喊話政府提供停養補助，協助恢復產銷秩序。對此，行政院長卓榮泰今（20）日在院會表示，「提高產地價格是政策優先方向」，但過去蛋價所引發的問題相信大家心裡都還記得，絕對不能重蹈覆徹。

    對於農業部說明中提到的蛋農訴求，認為批發價與產地價間合理的價差是6.5到7.5元之間，卓榮泰強調，針對市場價格大原則是採取尊重的態度，但絕對不能有人為刻意操作的狀況，一旦超過合理價差，仍然必須要有合理管制作為，確保市場秩序與民生的穩定。

    卓榮泰表示，現在雞蛋產量較高，農業部也希望降低產量，並適度拉高產地價格，但對於種雞的孵化要精準掌握，避免未來反而產生產量不足的問題，對於種雞停止孵化政策應該採取審慎評估，確保產業可以穩定發展，不可操之過急。

    卓榮泰也強調，對於提高產地價格是政策優先的方向，但要確保產地價格與批發價之間合理的價差，也要特別注意不能縱容有心人士的人為影響。尊重市場機制是大原則，但不能因此輕忽而縱容價格的操作。

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