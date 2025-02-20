7年級女貿易員學煮咖啡 林姿君斜槓成專業咖啡師

林姿君從原本的技能所需，轉變成對於咖啡的興趣、熱愛，除持續報名相關產投咖啡課程，還自費近20萬考取5張SCA國際咖啡師證照。（記者王俊忠攝）

2025/02/20 13:45

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部為協助在職勞工提升所需職能，或培養第二專長開啟更多職業發展機會，推出產業人才投資訓練課程，今年起為減輕在職勞工參訓負擔，更將補助費用提高到10萬元。正職從事貿易專員的林姿君，起先因家中餐廳供餐所需，報名課程學煮咖啡，竟培養出興趣、一頭栽入黑金產業，不僅考取多張國際證照，還成立「JanDan珈啡」工作室，開啟充實斜槓人生！

一身充滿活力的7年級生林姿君，從產業人才投資方案開辦初期就是參訓常客，參加過多國語言實務、社群行銷、點心麵包等34門課程，當家中餐廳需要沖煮咖啡師時，首選就報名產投課程，原以為只是學如何沖煮、操作咖啡機、拉花技巧等，參訓後才發現咖啡領域博大精深，從原本技能所需，激發出對咖啡的興趣，除陸續報名多門產投咖啡課程，更自費近20萬元考取5張SCA國際咖啡師證照，最後還成立咖啡工作室、客製化咖啡產品。

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林姿君說，成立工作室後才發現咖啡製程有多不易，從選豆、烘豆、測豆至包裝，需耗時近10小時才完成1包咖啡，且初期投入設備成本就超過60萬元，但每當顧客給她正面回響，就成為支撐她繼續前行的動力，而精湛手藝更讓她在逾百人的烘豆交流賽中獲得亞軍。她鼓勵想培養第二專長的在職勞工，「善用政府資源、投資自己，保持好奇心、不畫地自限，透過進修和學習，興趣有天也能成為事業！」

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，現今產業趨勢變動劇烈，為讓15歲以上在職勞工強化職場競爭力，培養第二職能專長，勞動部推出產業人才投資訓練課程，政府補助8成訓練費，而符合中高齡、身心障礙等特定對象身分在職者，還可享全額補助。從今年1月起，每位勞工更從每3年補助7萬元調高到補助10萬元；2024年雲嘉南轄區共開設1017班次、訓練21532人次，鼓勵在職勞工踴躍報名、提升職場戰力。

今年上半年產投課程已陸續開放報名，雲嘉南分署將開辦524班次、提供逾1.1萬個在職進修機會，課程涵蓋水電修繕、營業用動力小船駕駛、寵物服飾打版設計、裝潢木工實務、企業財表解析、3D動畫與AI共創、智慧農業植保機、新多益職場英文、日式居酒屋料理等，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健保的在職勞工，皆可報名參加，相關訊息請至台灣就業通「在職訓練網」查詢，或撥打專線（06）6985945轉分機1526洽詢。

林姿君從選豆、烘豆、測豆至包裝封口，每包咖啡都是她耗時近10小時手工製作。（記者王俊忠攝）

林姿君透過產投課程的啟發及自身進修學習，斜槓創立「JanDan珈啡」工作室，開啟人生另篇職涯旅程。（記者王俊忠攝）

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