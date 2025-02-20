農產外銷再下一城！ 台灣芭樂、加工鮭魚產品可望銷往澳洲

台灣生鮮芭樂有望於下半年輸往澳洲。（資料照）

2025/02/20 13:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國芭樂外銷將有望再下一城！農業部今（20日）表示，澳洲預計於今年6月公告我國芭樂輸澳條件草案，最快下半年台灣芭樂就可銷往澳洲；另我國雖未產鮭魚，但整尾鮭魚輸入後再分切加工為菲力等產品深具競爭力，澳洲也將於近期開放台灣生產的鮭魚加工產品。

農業部與澳洲農漁林業部19日於澳洲布里斯本舉辦第19屆台澳農業合作會議，討論農業政策、因應氣候變遷的農技合作、市場進入產品等外，今年會議更納入原民政策、農業無人機與AI應用議題，農業部表示，針對市場進入議題，澳洲確認在重啟養殖水生動物安全風險評估期間，仍維持我國養殖全魚輸入許可，也會在3月前同意台灣加工鮭魚產品輸往澳洲，今年6月則會公告台灣芭樂輸往澳洲的條件草案。

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農業部國際司簡任技正簡明娟表示，我國與澳洲就芭樂輸澳談判多年，今年將可看到成果，台灣芭樂可望於下半年輸往澳洲，這也是台灣芭樂輸往美、加後再一突破；另我國雖未生產鮭魚，台灣水產品加工廠都有取得HACCP等國際食品重要認證，因此近年有從當地人力費用高漲的挪威、加拿大等國進口鮭魚後再分切成菲力等魚排對外輸出，澳洲可望成為該產品的新興市場。

台灣與澳洲分別位在北半球、南半球，四季恰好顛倒下，部分作物可互補，農業部於2019年時和澳洲合作，在澳洲推動南半球荔枝反季節生產計畫，當時有6個由農試所開發的荔枝新品種在當地試種，農業部表示，我國培育的新品種荔枝台農6號、7號也有望在今年於當地試種。

農業部表示，這次會議雙方也就氣候調適政策深入交流，未來將針對澳洲抗旱基金的運用及碳權認證制度之執行方式、原住民巡守員生物安全訓練及示範區經驗、無人機應用於害蟲監控及防治技術建立交流計畫，澳洲農部也將協助鏈結因應氣候變遷與建立環境永續的土壤資訊與監測系統、養蜂登記管理制度與病蟲害防治、生物安全與檢疫處理技術合作、香蕉黃葉病抗病性測定試驗、有機農業多元價值量化之ESG推廣、貿易種子認證技術等議題。

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