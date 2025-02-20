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    武陵櫻花「尚未盛開」交管延長至3/2 國光客運專車2/21開搶

    武陵農場櫻花尚未滿開。（資料照）

    武陵農場櫻花尚未滿開。（資料照）

    2025/02/20 12:55

    〔記者蔡昀容／台北報導〕武陵櫻花季因盛開期延遲，交通管制延長至3月2日。國光客運賞櫻專車也配合提供服務至3月2日，明天（2月21日）中午起開放訂票。

    武陵農場櫻花季交通管制原訂2月8日至2月23日，但受溫度等因素影響，櫻花尚未進入盛開期。武陵農場預計2月底至3月初才會進入滿開，經與相關單位討論，決議延長至3月2日。

    國光客運表示，相關交通管制比照延長前的規定，私人車輛要有通行證才可進入武陵農場及相關路段，鼓勵民眾多多使用大眾運輸工具。

    國光客運表示，3月2日以前，會繼續提供台北與宜蘭兩地包括台北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場共5站出發的賞櫻專車服務。

    賞櫻專車價格不變，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票450元，搭乘延長時段的專車仍可參加額外加碼抽獎活動，有機會得到PS5、腳踏車、國光假期及全家商品券等超值獎項。

    延長時段的車票，2月21日中午後可至全台連線售票窗口暨自動售票機、國光全新LINE官方聊天室、TBS台北轉運站APP以及7-11、全家、萊爾富三大超商進行訂票。

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