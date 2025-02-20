新北擴大機車格收費路段 議員批：宣傳不足、增設車位才是主要

新北市路邊收費機車格加繪米黃色框線強化標示區別。（資料照，記者董冠怡攝）

2025/02/20 13:11

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市繼板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街三處路邊機車停車格收費管理後，去年8月1日起，再增7個捷運站周邊17處；今年3月1日起擴大收費範圍，包含6個捷運站、2個台鐵火車站及三峽北大特區、新店十四張歷史公園鄰近30處路段。藍綠議員建議，民眾正反意見都有，不過市府宣傳不足要加強，而且收費提高周轉率是美意，增設停車格位以符需求才是主要；交通局回應，持續滾動檢討收費管理可行性。

去年8月1日新增的17處收費路段，橫跨捷運新埔、江子翠、頂埔、三民高中、大坪林、十四張站及機場捷運林口站7站，列舉如板橋區文化路一段、民生路二段；土城區中央路四段、大暖路、中央路四段53號周邊道路、科技路；林口區八德路、蘆洲區三民路及復興路；新店區北新路三段、民權路等，詳細起訖路段可至交通局網站查詢。

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3月1日新增的30處收費路段，橫跨捷運永寧、永安市場、頂溪、菜寮、新莊、新店區公所6站；台鐵鶯歌、鳳鳴2站；北大特區、十四張歷史公園，列舉如土城區中央路三段、承天路、忠承路；中和區中和路、永和區永和路二段；三重區重新路三段、新北大道一段；新莊區中華路一段、新店區北新路一段、啟文路；鶯歌區仁愛路、鶯歌路；三峽區大學路等。

交通局停車營運科長許芫綺表示，市府去年8月開始於擇定的捷運站、商圈周邊計約4000格路邊機車停車格，採取收費管理，平日上午9點至下午5點，計次20元，實施半年來，紓解機車轉乘捷運停車需求，周轉率提升6成、最高提高至1.7轉次，另拖吊清除約100輛久占欠費車輛，將持續針對各大眾運輸場站、商圈、觀光景點等停車需求較高路段，滾動檢討收費管理可行性。

許芫綺說，配合政策同步推出每日1張單、路邊機車停車定期票、行動支付優惠，同1車輛、同1日停放於新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收1次停車費；定期票每張399元，可自啟用日起30日內不限次數、路段停放於市內路邊機車停車格；網上申購定期票，並以指定方式扣繳可享75折至299元，未購買定期票使用Pi拍錢包、街口支付等10家行動支付每筆折5元。

國民黨籍市議員王威元認為，市府應加強宣傳力道，並且滾動式檢討，以捷運菜寮站為例，周邊的重新路三段、新北大道一段部分路段，也被劃入收費範圍，上路前建議交通局應再透過多元管道提醒民眾，否則市民一問三不知，上路後待施行1至2個月，需視現地實況調整，而非「天條」不能修改，反倒會讓減少長期占用、提升車格周轉率的美意打折。

民進黨籍市議員戴瑋姍指出，有接獲板橋居民與里長抱怨收費增加生活支出成本，但從源頭來看，增設停車格位以符需求才是主要、收費則是其次，改善供不應求的難題，不然民眾會覺得本來就已很難停車，竟然還收費，被剝一層皮，問題卻未解，感受更差，希望可以考慮夜間彈性調整，在不影響公共安全、人車進出的情況下，例如老舊社區、房屋未規畫停車位等地段條件下，開放非紅線又未畫設車格的空地或線內臨停，減少開單。

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