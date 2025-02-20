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    超特別生命教育課 北市延平國小馬匹入校讓孩子好驚奇

    台北市延平國小今舉辦馬匹入校的生命教育體驗，孩子們直呼是很新奇的體驗。（記者甘孟霖攝）

    台北市延平國小今舉辦馬匹入校的生命教育體驗，孩子們直呼是很新奇的體驗。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/20 13:02

    〔記者甘孟霖／台北報導〕108課綱強調多元，生命教育議題也是著重項目，台北市大同區延平國小今（20日）也舉辦一場別開生面的活動——讓馬兒走進校園，成為孩子學習生命教育的特別夥伴，與會的孩子們看到馬兒都感到非常興奮，直呼是很新奇的體驗。

    延平國小校長陳清義表示，生命教育強調對生命的尊重、關懷與理解，校方與家長及山海觀馬術俱樂部合作，促成此次體驗，也讓延平國小成為台北市第一所將馬匹引進校園的小學，透過這種近距離的互動，不僅讓孩子們克服對大型動物的恐懼，也培養了他們的同理心與責任感。

    今日活動當中，教練不僅為孩子們詳細介紹馬匹的生活習性、飲食習慣與生命週期，還設計了生動的有獎問答環節，引導孩子們深入思考人與動物如何和諧共處，從中學習尊重生命的價值；孩子也透過觀察與接觸，感受馬匹的靈性，還有人輕撫馬匹建立信任。

    陳清義說，研究指出兒童在成長過程中與動物互動，有助提升情感發展、培養耐心與自信，此次活動不僅讓學生學習馬匹相關知識，更體會到尊重與照顧生命的重要性，也促使孩子反思自身對周遭生命，不僅是動物，對家人、朋友都應抱持尊重與關懷。未來也希望持續舉辦類似的生命教育活動，讓孩子學會用愛與尊重面對世界。

    促成此次活動的推手、家長余靜怡表示，此次讓馬兒進入校園，可以讓孩子學會如何尊重生命，也了解馬匹的生命階段，更能推廣馬術這項能培養孩子自信心的運動，對身心靈都很好。

    四年級學生許宸睿說，平時沒有什麼機會能看到馬，今天的體驗非常新奇，也學到馬是高敏感的動物，音量不能太大，也不能跟在牠後面，並學到如何換算馬的年紀。學習馬術一年多的學生余蔡振表示，一開始看哥哥騎馬覺得很帥才投入，後來越練習越有興趣，也覺得體力變好了。

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