竹縣竹東親子健行賞櫻趣 2/22邀你來賞浪漫春櫻

春暖花開，新竹縣竹東鎮公所本週六（22日）將在頭前溪河濱生態公園舉辦竹東親子健行賞櫻趣活動，邀請民眾一起來欣賞粉紅浪漫花海。（記者廖雪茹攝）

2025/02/20 12:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春暖花開，位於新竹縣竹東頭前溪畔的河濱生態公園，以2000多株櫻花樹構成的「櫻花大道」而聞名，沿著台68快速道路橋下約3公里的步道，八重櫻、山櫻、吉野櫻等各色櫻花陸續綻放，竹東鎮公所本週六（22日）將舉辦「共下春遊、竹東花靚」竹東親子健行賞櫻趣活動，邀請民眾一起來欣賞粉紅浪漫花海。

竹東鎮長郭遠彰表示，由於往年竹東賞櫻健行迴響熱烈，報名名額總是供不應求，2月17日中午開放2400位健行名額線上報名，民眾報名踴躍、瘋狂秒殺。許多民眾更是敲碗反應「搶不到！」因此鎮公所特別在活動當日加開400位現場報名名額，邀請大家一同來共襄盛舉，欣賞春櫻的美。

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今年賞櫻健行路線全長約2.8公里，僅需30分鐘至1小時就可以輕鬆完成，沿線可欣賞2000多棵的美麗櫻花樹，成為浪漫台3線上最知名的賞花打卡景點。

當天活動內容精彩豐富，現場除了提供免費的紅龜粿吊飾和櫻花糖霜餅乾DIY手作體驗外，還有多場精彩的舞台表演，邀請到咖哩玩劇團、小丑彥彥、青鳥合唱團等團體，多組當地竹東表演團隊，以及「MOMO家族見面會」讓小朋友與MOMO人偶及櫻花姐姐近距離互動，精彩不容錯過。

除了精彩表演，現場還設有親子市集，集結了各式美味輕食、甜點飲品以及手工藝文創商品。竹東鎮公所提醒，由於河濱生態公園的停車空間有限，為了避免交通擁擠，建議參與活動的民眾可將車輛停放在附近的停七停車場，或選擇搭乘台鐵內灣線，抵達竹東車站後，步行約5分鐘，穿越東林路194巷，通過堤防便可輕鬆抵達櫻花大道，輕鬆享受賞櫻之旅。

春暖花開，新竹縣竹東鎮公所本週六（22日）將在頭前溪河濱生態公園舉辦竹東親子健行賞櫻趣活動，邀請民眾一起來欣賞粉紅浪漫花海。（記者廖雪茹攝）

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