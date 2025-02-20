否決權致開發成零和賽局 環境部環評總體檢展開公民咖啡廳

環境部掌握開發案的「否決權」，多年來陷入環保與經濟開發的「零和賽局」，今年決定推出環評總體檢，將召開公民咖啡廳，希望各界集思廣益，提供解方。（記者吳柏軒攝）

2025/02/20 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣環評制度獨步全球，由環境部掌握開發案「否決權」，可依環境影響定奪開發行為的准駁，但目的事業主管機關長年都未有相關權責，環保團體與開發業者也常在環評會議展開「零和賽局」，對此，環境部將啟動環評30年來總體檢，預計北中南東召開4場公民咖啡廳，收集各方意見，未來不排除修法。

環境部環境保護司司長徐淑芷表示，83年環評立法以來，僅4次小幅修正，原先借鏡美國制度，但台灣獨有「否決權」與「雙主管機關」制度，讓環境部角色一方面被開發單位視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面被環保團體認為「經濟部的小弟」等為開發單位效力，公民參與部分也被國際誤認僅環評有，為此啟動總體檢，回應社會需求。

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徐淑芷認為，國外開發案都由目的事業主管機關決定，環境部門只是提供環境影響參考，這次啟動總體檢，也將邀各部會參與，討論主管機關應背負的權責與義務，也將檢討優化審查程序、提高行政效率，甚至不排除修法，但環境部目前尚無任何定見與立場，將公開徵詢各方意見，預計今年起召開4場北中南東的公民咖啡廳，以及找專家學者諮詢，再提出環評精進措施草案。

環境部主秘蔡孟裕指出，目前已有人倡議，環評各階段如一階、二階等執行方式，還有公開說明會、主管機關參與、公民參與等意見，過往老舊環評效力等議題也待解決，未來若涉及修法將送立法院，環評案目前有50天審查期得延長1次，開發單位若補件拖2年、5年太久，也有是否續審問題，皆期待各方意見。

另，爭議不斷的協和電廠改建案（四接）環評案，環境部為讓審查該案的環評大會會議順利，昨日首度動用環評審查旁聽要點的規定，限制旁聽人數上限20人，並採抽籤制，環保團體批評此舉倒退，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英便認為，環評公民參與不足，發言限制3分鐘，並擔心業者動員搶走抽籤名額，環評應讓各方暢所欲言，可採延續會議制度，環境部不該畫地自限。

對此，蔡孟裕回應，強調環評是專業審查，並非聲量大、中籤率高就可影響，過去環評邀正反兩方發言，但也有第三方民眾自認不正不反，發言被剝奪，因此這次改限制旁聽人數並抽籤，至於沒有當面陳述的意見，也都開放書面，將彙整提供給環評委員參考，最終環評過與不過仍由大會決定。

環境部主秘蔡孟裕也點出，過去老舊環評通過後，沒有退場機制，相關效力問題也希望進行環評總體檢，找出解決之道。（記者吳柏軒攝）

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