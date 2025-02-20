台中大里又現牛奶河 民盼環保局揪出元凶

大里區瓦瑤路75巷旁有一條灌排共用溝渠，昨天下午變成乳白色的「牛奶河」，民眾希望環保局揪出污染元凶。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

2025/02/20 12:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區瓦瑤路75巷旁有一條灌排共用溝渠，昨天下午民眾發現整條溝渠變成乳白色的「牛奶河」，因已經不是第一次，一旁又是取水灌溉的農田，民眾擔心污水破壞環境，也擔心種出有毒的稻米，希望環保局等單位能揪出元凶，還給民眾一條乾淨的溝渠。

大里區瓦瑤路75巷旁的這條灌溉、排水共用溝渠，昨天下午民眾發現，原本清澈的溝渠突然變成乳白色，且一路從上游綿延到下游，讓整條溝渠變成「牛奶河」，因已經不是第一次，不解都沒有相關單位可以解決嗎？

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民眾表示，溝渠一旁就是農田，也是取用這裡的水灌溉，民眾擔心稻米因此受污染，種出有毒的米被民眾吃下肚，造成食安危機，希望相關單位能找出原因，揪出污染溝渠的元凶，還給民眾一個乾淨、無污染的環境。

市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，昨天獲報有派人到場查看，但抵達時水質已經變淡，經取水目視水色正常，水樣初測無異常，沿灌溉溝渠往上游巡查亦未見異常排水或特定的污染源造成污染，今天會繼續派人進行清查。

羅文龍表示，這條溝渠屬龍船埤排水，近年來已多次前往稽（巡）查，其溝渠內水色皆有些許白濁現象，採水檢測結果未有異常，且查該區域係採灌排合一的方式，其周邊住家長期將生活污水（洗衣、洗澡及煮食等過程產生的污水）排入該灌溉溝渠，致溝渠及農田內水色呈白濁色，之前曾有立委辦會勘，希望能將灌溉和民生污水分離，不過市府水利局和農田水利署會勘後並無結論，會持續派人稽查追蹤污染源。

市府環保局表示，昨晚獲報有派人到場取水檢測，不過檢驗後並無發現異常。（市府環保局提供）

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