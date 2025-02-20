四技二專及大學特殊選才放榜 新北36位高職生錄取國立大學

三重商工資料處理科學生白又銘以優異競賽成績錄取國立清華大學。（新北市教育局提供）

2025/02/20 11:42

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年共有92名技職學生透過「四技二專及大學特殊選才」入學管道錄取國、私立大學，教育局長張明文指出，其中錄取國立大學者36位，總錄取率高達79%，展現新北技職教育實力；三重商工資料處理科學生白又銘以優異競賽成績錄取國立清華大學，中華商業海事職業學校學生葉秀詮則錄取國立台灣海洋大學。

三重商工校長李立泰表示，該校資處科學生白又銘以「全國北區技能競賽網路安全」第二名的成績錄取國立清華大學，成為校史首位清大錄取生；今年學生在特殊選才表現亮眼，有學生錄取清大、國立高雄科技大學，顯示學校技職教育不僅培養專業人才，也讓學生勇敢追夢。

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白又銘說，感謝學校師長的支持及新北市金手培訓計畫的多元學習資源，讓他能夠在專業領域持續深造，迎接挑戰。

教育局表示，中華商海學生葉秀詮錄取國立海洋大學，而且該校3名推薦學生中即有兩位成功錄取，終結近5年無人錄取的紀錄，展現新北技職學子的競爭力。

教育局表示，特殊選才著重學生的專業能力、學習歷程與甄試表現，為具有專業技能、特殊才能或實務經驗的技職學生提供另一種升學管道，為使技職學生能以專業技能為基礎，開拓更廣闊的升學與職業發展道路，市府將持續投入資源，鼓勵學生透過自主學習、學習歷程、專題實作競賽與金手培訓計畫累積實力，透過完善資源與多元升學管道發揮潛能。

中華商海學生葉秀詮錄取國立海洋大學。（新北市教育局提供）

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