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    水上商圈推特色便當 迎接日本學者品嚐嘉義風味

    融合嘉義雞肉飯、玉女小番茄、獲獎中式漢堡的特色便當。（水上鄉公所提供）

    融合嘉義雞肉飯、玉女小番茄、獲獎中式漢堡的特色便當。（水上鄉公所提供）

    2025/02/20 11:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義大學將在今年8月舉辦「生產管理國際學術會議」，預計將有上百位日本學者到來，嘉義縣水上商圈的「在地特產便當」，有嘉義在地特產雞肉飯、梅山的梅子、阿里山冷泡茶及小番茄等，將以獨特的嘉義風味料理，招待日本學者，展現商圈創新精神。

    日前日本生產管理學會到訪嘉義大學，石島隆教授、葛西惠里子教授及邵忠教授試吃特色便當，讚譽有加，認為「特色便當」3款便當頗具特色，融合傳統與創新，滿足餐飲需求，突顯嘉義在地文化。

    水上商圈理事長林怡菁說，商圈聯合多家知名餐飲業者研發特產便當，要讓日本學者透過味蕾感受地方文化，便當內容有招牌「嘉義雞肉飯三吃」、台灣肉鬆及高粱香腸、梅山梅、阿里山冷泡茶、品安豆漿豆花，及獲得全國第三名的壹捌貳果園小蕃茄，還設計一道融合曾獲獎中式漢堡概念的創意料理，希望透過特色便當讓國際學者品嚐嘉義水上獨有的美味。

    水上鄉長林緗亭表示，水上商圈勇於接受挑戰，由水上鄉公所的樂齡中心協助嚴選食材到製作料理，確保便當都能展現嘉義獨特的風味，要讓來訪學者享受美食，也將提升嘉義水上地方美食的能見度。

    設計適合日本學者食用的特色便當。（水上鄉公所提供）

    設計適合日本學者食用的特色便當。（水上鄉公所提供）

    水上商圈理事長林怡菁（左）接待先到訪嘉義大學的日本學者試吃特色便當。（水上鄉公所提供）

    水上商圈理事長林怡菁（左）接待先到訪嘉義大學的日本學者試吃特色便當。（水上鄉公所提供）

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