台東縣府媒合青年暑期職場體驗 200個職缺3月起用人單位提案

台東縣政府推出青年暑期職場體驗，今年預計提供200名職缺。（記者黃明堂攝）

2025/02/20 11:33

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府連續第3年推出青年暑期職場體驗，供35歲以下在學或應屆畢業青年打工，進一步了解職涯發展方向，今年預計提供200名職缺，3月開放用人單位提案、5月開放學生投履歷。

縣長饒慶鈴說，這項計畫不僅促進台東青年回流，也要吸引外地青年加入台東，去年參加的學生中，有半數是到外縣市求學的回鄉青年，但另有3成是與台東無淵源的外地青年，這些人的加入，為台東職場帶來新的認識，幫助在地產業注入新活力，促進經濟與人力資源發展。

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縣府民政處說明，今年預計於3月1日至3月31日提供用人單位提案，縣府將於4月份進行審查、5月1日至6月13日開放學生線上投履歷及面試、6月公告學生錄取名單，7、8月進行職場體驗，縣府也將電話關懷或訪視。此次預計提供私部門及第三部門共200名職缺做媒合，其中包括5名縣府地政處「測出未來、量出夢想–開發青年學子為未來測量專技人才培育計畫」的體驗員額。

去年度計畫原定200個職缺，由於報名參加踴躍，縣府再加碼名額，共核定250個職缺。第三部門職缺包含活動協助員、社會工作服務學習助理、永續旅遊資料搜集等，私部門有文創商品管理設計開發、產品包裝設計、戶外體驗活動助理教練等熱門職缺。根據後續調查，學生與單位對於整體計畫的滿意度平均達94%，且不少學生在體驗結束後選擇留在體驗單位服務，展現職場體驗對於職涯規劃的重要。

職場體驗薪資，私部門由縣府補助最低薪資的8成，含縣府地政處的第三部門則由縣府補助最低薪資全額及用人單位勞保與勞退。

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