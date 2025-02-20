歐洲太空總署跨國研究冰川 中央大學參與發現登頂尖國際期刊

歐洲太空總署跨國研究，中大參與發現全球冰川損失日益嚴重，研究成果近日刊登頂尖國際期刊「Nature」。照片拍攝於2017年10月6日，阿拉斯加丘加奇山脈，顯示冰川不斷消退，融水流入前方的湖泊和河流。（歐洲太空總署、中央大學提供）

2025/02/20 11:21

〔記者林曉雲／台北報導〕今年是聯合國國際冰川保護年，從今年也展開「冰凍圈科學行動10年（2025年至2034年），歐洲太空總署（ESA）科學服務社會計畫資助推動「GlaMBIE」跨國研究計畫，集結來自全球35組科研團隊，國立中央大學助理教授鄭懷傑團隊參與發現，全球冰川損失日益嚴重，冰川流失量增加36％，加劇淡水流失及海平面上升，研究成果近日刊登於國際頂尖學術期刊「Nature」。

鄭懷傑強調，研究目標不僅是計算全球冰河損失的具體數字，更希望喚起對全球暖化影響的警覺，積極傳達出減碳和遏止暖化政策的迫切性，團隊也將持續深入研究全球不同區域冰河損失的變化。

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鄭懷傑說明，全球冰川正在加速融化，讓當地的淡水資源減少，也讓海平面上升得越來越快，跨國團隊針對對過去23年間全球冰川質量變化進行詳細統計與分析，據研究結果，2000年以來，全球冰川平均每年流失約2730億噸冰，2000年時，全球冰川（不包括格陵蘭和南極的大陸冰蓋）覆蓋面積為70萬5221平方公里，儲存約122兆噸冰，但過去20年間，冰川總體積減少約5％，其中區域性的流失幅度從南極及次南極群島的2％到中歐的39％不等，非常驚人。

研究發現，全球冰川損失速度自2010年後明顯加快，在2012至2023年間，冰川流失量比2000至2011年增加了36％，整個研究期間，冰川的質量損失比格陵蘭冰蓋的損失量高出18％，更是南極冰蓋的2倍以上。

鄭懷傑表示，國際冰凍圈科學協會（International Association for Cryospheric Sciences）支持計畫，由GlaMBIE團隊負責，並由WGMS（世界冰川監測服務，設於蘇黎世大學）及愛丁堡大學領導，與Earthwave公司及來自全球35個團隊合作完成。

GlaMBIE主要領導團隊人Michael Zemp表示，透過結合不同的觀測方法，提供關於冰川區域性變化趨勢及年度變動見解，並比較各種觀測方法之間的差異，代表能夠建立新觀測基準，為未來研究冰川融化對區域水資源及全球海平面上升的影響，提供更可靠的數據。

南美洲巴塔哥尼亞地區的冰河較少受到全球研究人員的關注，但近年來同樣遭受劇烈變動，圖為智利最南端的一條偏遠冰川。（中央大學提供）

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