文華高中站電纜爆炸續發車 中捷稱曾暫停3分鐘安檢

中捷指出，文華高中站車站軌旁電纜絕緣異常燒蝕故障，發生短路冒煙，全線列車暫停車站約3分鐘進行安全檢查，確認安全無虞後，恢復正常運作。圖為台中捷運網站首頁。（圖擷取自台中捷運網站）

2025/02/20 11:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆，釀重大傷亡，台中捷運綠線昨（19日）中午，距文華高中站（G8站）月台僅數步之遙的電纜竟傳爆炸，民進黨台中市議會黨團痛批，疑未檢修仍繼續發車，甚至涉「蓋牌」粉飾太平；中捷指出，文華高中站車站軌旁電纜絕緣異常燒蝕故障，發生短路冒煙，全線列車暫停車站約3分鐘進行安全檢查，確認安全無虞後，恢復正常運作。

中捷被爆昨日文華高中站月台附近電纜爆炸，造成站內電梯、電扶挮停擺，民進黨台中市議會黨團痛批，所幸當時月台上並無乘客，但事發20小時來未見停駛公告，事後列車疑未檢修仍繼續發車，甚至市府及中捷對事件「無聲無息」，乘客渾然未覺，涉「蓋牌」粉飾太平，台中市的公安一再亮紅燈，痛批「盧市府失職、市民安全誰把關」。

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中捷澄清，昨日中午12點30分文華高中站車站軌旁電纜發生短路冒煙，行控中心收到警示後，立即指示現場工作人員進行緊急處置，按SOP全線列車於車站暫停約3分鐘進行安全檢查，確認安全無虞後，才恢復正常運作。

中捷公司表示，此次因軌旁 22kV電纜絕緣異常燒蝕故障，造成車站電力異常，車站立即確認巡檢車站設備狀況，僅車站電梯及電扶梯受影響，隨後車站進行電力轉供，未造成列車延誤。

中捷公司強調，事件應變過程均依照異常處理作業程序進行應變巡檢，預計2月21日凌晨完成備料後進場更換，後續將全線展開紅外線熱顯像儀專案檢查及絕緣電阻值檢查，以防類似問題再次發生，確保行車安全。

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