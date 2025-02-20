日月潭推國際碳註銷遊程 民宿取得證明成全台首家

南投縣日月潭頭社文史采風發展協會推動2天1夜碳註銷遊程。（圖由台灣觀光創新協會提供）

2025/02/20 11:01

〔記者蔡昀容／台北報導〕低碳與永續旅遊是全球趨勢。南投縣日月潭頭社文史采風發展協會推動以農村為主體的2天1夜碳註銷遊程。入住民宿「散步的雲」取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，成為全台首家取得此證書的民宿。

南投縣日月潭頭社文史采風發展協會整合社區資源，在交通部觀光署日月潭國家風景區管理處及台灣觀光創新協會的支持輔導下，推動全台首條由社區發起、以農村為主體的碳註銷遊程「日月潭秘境頭社活盆地二日碳註銷輕旅行」。

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首發團於2025年2月19日至20日體驗行程。協會總幹事范懷仁表示，頭社活盆地擁有珍貴泥炭土地質，具高碳儲存能力，被譽為「隱藏版碳匯寶庫」。協會成立「日月潭活盆地綠色騎跡」電輔車小組，帶領旅客以低碳移動方式深度體驗頭社的土地、人文與歷史。

遊程整合多元在地業者，包括日月潭活盆地休閒農業區、阿爸食堂、鄉村割稻飯等，提供電輔車導覽、泥炭土活盆地導覽、獨木舟探索、在地美食等豐富體驗。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，此遊程採用「巴黎奧運模式（ARO模式）」管理碳排放，透過「避免（Avoid）、減少（Reduce）、抵銷（Offset）」3步驟，最大程度降低旅遊碳足跡。遊程經台灣觀光創新協會輔導計算碳排放，並由台北城市科技大學永續觀光研究中心查核，每位旅客碳排量為36.07公斤。無法避免的碳排，則透過禾豐碳中和有限公司購買碳權，並獲得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，確保低碳旅遊可量化、可認證。

遊程住宿的「散步的雲-日月潭生態民宿」，2019年通過CU-GSTC永續旅遊認證，2022年獲環保署環保旅館銀質獎，並於此次遊程取得國際碳註銷證明，成為全台首家取得此證書的民宿。根據計算，每位旅客住宿碳排量為13.74公斤。

魚池鄉鄉長劉啟帆表示，未來公部門會持續支持在地團隊，發展更多結合生態、文化與減碳概念的旅遊方案，吸引國內外遊客以環保方式深度體驗魚池鄉。

南投縣日月潭頭社文史采風發展協會推動2天1夜碳註銷遊程。（圖由台灣觀光創新協會提供）

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