影響市容與行車安全甚鉅 屏縣即日起擴大取締違規廣告物

遏止違規張貼或懸繫掛廣告物，屏縣即日起強力取締違規行為。（屏東縣政府提供）

2025/02/20 10:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕遏止違規張貼或懸繫掛廣告物，屏縣環保局今天（20日）宣布，即日起將會同各鄉鎮市公所擴大執行違規廣告物取締及拆除工作，不論任何時間只要有違反廢棄物清理法的行為，將強力取締與拆除。

屏東縣政府環保局表示，長期以來房仲與建商為了促銷商品，在電桿密集張貼琳瑯滿目的廣告板，宛如電杆瘡疤，影響市容與行車安全甚鉅，環保局與各鄉鎮市公所因而依法執行違規廣告物取締及拆除工作。

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環保局統計，去年度（2024年）拆除違規廣告物數萬件、裁處132件，裁罰金額逾新台幣20萬元，今年（2025年）1月至今也已告發15件。環保局即日起將強力取締，違規張貼或懸繫掛廣告物者，依廢棄物清理法處1200至6000元。對於以外籍人士或人頭戶申請之電信門號，依電信法處以停話處分。

環保局表示，一張廣告物一罰單，呼籲業者發揮公德心、切莫以身試法，善用環保又經濟的廣告欄或利用社群媒體也可達到宣傳效果。

近期也有部分廣告業者於屏東市區道路轉角路口大肆懸掛布條影響行車視線造成市容髒亂不堪、引起民眾詬病，環保局提醒，非營利性活動或公益活動經核准後才能懸繫掛，應依循屏東縣廣告物管理自治條例規定，不得橫跨車道及人行道上方，十字路口及交通號誌周邊20公尺內也不得設置，尤其廣告物設置期間屆滿應立即自行拆除，繫掛所用的透明膠帶、布繩、尼龍繩、鐵線或其他固定物應一併清除。

屏縣即日起擴大取締違規廣告物。（屏東縣政府提供）

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