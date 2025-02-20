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    旗津三路道路翻新 踩街追風更愜意

    旗津三路完成路面與人行道翻新。（圖由高雄市工務局提供）

    旗津三路完成路面與人行道翻新。（圖由高雄市工務局提供）

    2025/02/20 10:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市工務局為改善旗津三路的觀光通行品質，近期完成路面與人行道翻新，改善長度約1公里，踩街追風更愜意。

    根據交通部觀光署公布的2024年1至11月高雄景點觀光人次，旗津風景區高達445萬人次，排名第七，是知名的觀光地區。

    旗津三路是旗津區居民往來的主要幹道，也是前往旗津老街、旗後觀光市場、旗津海岸公園及海水浴場等景點的重要通道，有遊客反映道路品質應加強。

    工務局道工處表示，此次改善工程針對旗津三路位於旗津鬧區的路段進行改善，從復興三巷至中洲三路687巷，長度約1公里，路面則重新刨鋪，提升行車順暢度，總計改善達16400平方公尺的路面；此次也同時改善旗津三路的無障礙斜坡設計，提供安心通暢的行走空間。

    道工處強調，此外，今年將再配合觀光局「灣區大港-旗津領航」旗艦計畫，針對海岸路旗津輪渡站往旗后山與燈塔步道系統，進行周邊景觀改善，使海島觀光場域再升級。

    當地商家指出，旗津三路改善後，為小島老街注入新意象，民眾可搭乘輪船橫渡港灣，或驅車穿越過港隧道，沿著旗津路在旗津海珍珠與貝殼館聆聽海浪聲音，或到旗后參觀高雄最早媽祖廟的旗津天后宮、威震天南的旗后砲台、上高雄燈塔眺望港灣市景、過星空隧道感受藝術與海風，還有各種海產美味。

    旗津三路的人行道也一併改善。（圖由高雄市工務局提供）

    旗津三路的人行道也一併改善。（圖由高雄市工務局提供）

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