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    嘉縣安道小衛星開辦 協助六腳鄉弱勢家庭孩童學習

    安道基金會在偏鄉的六腳鄉灣內國小開辦課輔班。（圖由安道基金會提供）

    安道基金會在偏鄉的六腳鄉灣內國小開辦課輔班。（圖由安道基金會提供）

    2025/02/20 10:35

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕天主教安道基金會長期在偏鄉服務，今年結合嘉義縣社會局小衛星計畫與安道基金會對外募款的經費，資助偏遠的六腳鄉灣內國小開辦課後輔導班，幫助弱勢家庭孩童，輔導課後作業，提供兒少及家庭社區支持服務，協助弱勢家庭學童學習。

    安道基金會表示，根據戶政統計，2023年底六腳鄉人口約2.1萬人，人口年齡結構中，幼年人口佔比約為5.51%，壯年人口佔比約為65.47%，老年人口佔比約為29.02%，人口老化嚴重，六腳鄉內因部分地區地理環境偏遠，青壯年人口外流、家庭經濟因素、人口老化及教育水準不平均等現象，弱勢型態不同，加深社區難以自給自足的困境，學校資源也不足。

    安道基金會表示，許多學童因家中的弱勢困境，如經濟貧困、外籍配偶、偏遠地區原住民、隔代教養、身心障礙等，導致學校課業、生活常規、人際互動、情緒表達等各方面的能力較為低落，產生偏差行為。灣內國小校內弱勢學生共有30人，其中以外籍8人、隔代教養8人、中低收12人最需要社區或社會資源長期而有效關懷與協助。

    目前灣內國小提供課輔班一、二年級孩童共有13人，辦理項目主要為課後臨托與照顧親職教育、親子活動或家庭支持團體、兒少團體輔導活動。讓學童在學習及家庭關懷協助中，感受到生活樂趣及重要性，開發潛能。

    灣內國小江文政主任表示，六腳鄉內除蒜頭國小鄰近都會區外，其他學校皆都較偏僻，孩子的資源及教育問題相對匱乏，安道基金會成立課後輔導班後，盼能有效協助弱勢孩童課業加強及給予支持力，使學童能增進多元學習，提升孩童們的自信心和未來的發展機會。

    安道基金會執行長吳敏華表示，期望透過課後輔導協助解決弱勢學童隔代教養等家庭教育問題，並導入生命教育及品格教育等，讓低年級學童從小就能埋入良善的種子。

    課輔班學生認真學習。（圖由安道基金會提供）

    課輔班學生認真學習。（圖由安道基金會提供）

    課輔班學生跳舞展現才藝。（圖由安道基金會提供）

    課輔班學生跳舞展現才藝。（圖由安道基金會提供）

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