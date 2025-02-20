中捷綠線文華高中站電纜爆炸 照常發車挨批「蓋牌」粉飾太平

台中又傳爆炸，中捷綠線文華高中站電纜爆炸，距月台僅數步之遙。（圖：擷自王立任提供影片）

2025/02/20 10:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆，釀重大傷亡，台中捷運綠線19日中午，距文華高中站（G8站）月台僅數步之遙的電纜竟傳爆炸，造成站內電梯、電扶挮停擺，民進黨台中市議會黨團痛批，所幸當時月台上並無乘客，但事發20小時來未見停駛公告，事後列車疑未檢修仍繼續發車，甚至市府及中捷對事件「無聲無息」，乘客渾然未覺，涉「蓋牌」粉飾太平，台中市的公安一再亮紅燈，痛批「盧市府失職、市民安全誰把關」。

民進黨轉總召王立任指出，事件發生在19日中午12點半，中捷綠線文華高中站竟發生電纜爆炸，冒出大量白煙，站內電梯及電扶梯均停擺，黨團副總召張芬郁也指出，電纜爆炸後，疑未見全面安檢就開放列車繼續運行；甚至爆炸後已逾20小時，市府未發佈任何消息，爆炸後捷運列車從昨天迄今均正常行駛，民眾安危陷隱憂，市府緊急應變能力更徹底失靈。

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王立任指出，中捷約2年前才發生吊臂掉軌道也釀重大傷亡事件，顯然未記取教訓，除捷運安全再亮紅燈，且爆炸後列車仍正常運行，中捷緊急應變能力再次不及格，置乘客安全於何地，甚至台中市政府及中捷公司「無聲無息」，未發佈事件訊息，也未說明原因，更未說明造成何種影響，根本粉飾太平，「這就是台中市府面對中捷一再出問題的態度嗎」。

王立任說，爆炸後有大量白煙，安全問題不容輕忽，但事件發生以來只看到市府及中捷「輕忽」，未示警、未說明，消極以對，「到底還有多少事故都被蓋牌」，根本只會第一時間封鎖消息，市民的安全誰來顧。

王立任與張芬郁表示，這次是運氣好當時沒有乘客，但難道不用進一步安檢再開放行車嗎，未來改善維護機制如何，「市民有知道的權利」，不能總要讓市民靠運氣決定自己的安全。

黨團副總召張家銨也指出，昨日下午中捷董事長及總經理拜會她，卻也對事件隻字未提，根本擺明「蓋牌」 不讓民眾知道，台中市長盧秀燕不知道嗎，市長應說清楚。

台中市議員曾威及黃守達、謝家宜、陳淑華也譴責，發生爆炸狀況何其嚴重，有無安全疑慮應確實檢修才能讓列車運行，但過程只曝中捷「輕忽」，甚至中捷未見任何公告及說明。

黃守達質疑，台中新光三越氣爆後，盧秀燕第一時間指新光三越要負責，但中捷是台中市府管的，竟未見任何說明，根本「雙標」；謝家宜與陳淑華、曾威等質疑，市民及中捷均未說明，置乘客安危於無物。

中捷綠線文華高中站電纜爆炸，距月台僅數步之遙，民進黨團批盧市府失職。（記者蘇孟娟攝）

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