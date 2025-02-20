西乞龜元宵落幕 馬公市東衛天后宮捐贈榮服處白米物資

馬公東衛天后宮大米包龜，捐贈給澎湖榮民服務處。（澎湖榮民服務處提供）（

2025/02/20 10:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖各地熱鬧的西乞龜元宵盛事甫落幕，昨（19）日馬公市東衛天后宮捐贈澎湖榮服處愛心物資白米，由處長余熙明偕同幹部及服務同仁等前往東衛里，天后宮主任委員莊福氣先生與處長共同實施贈與儀式，榮服處回贈感謝狀並感謝宮廟的善行義舉。

莊福氣主任委員係陸軍中校退役的榮民，現任東衛里里長，平時熱心公益，尤其是對於榮民與榮眷的關懷，不遺餘力；莊主委表示元宵節乞龜在澎湖民間有求財、求壽、平安、乞居、安家、平安歸來的多重意涵，各宮廟的鎮殿大龜是元宵的要角，儘管強調創意與在地特色成為鎮殿大龜的主流，以食用米堆疊的米龜仍立於不敗之地。

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今年東衛天后宮的大型米龜得主是「港味燒臘快餐店」的負責人屈建榮先生，莊福氣主委建議並感謝屈先生捐贈平安龜白米予榮服處、社福團體，轉發民眾，近年來更是辦理多次愛心便當發送活動，關懷弱勢、投入公益，善盡企業社會責任，令人敬佩。

余處長感佩莊主委運用軍人堅忍毅力的服務精神，照顧榮民與眷屬、回饋社會鄉里的愛心，受捐贈的白米將立即轉給生活上有需要的榮民與眷屬。對於莊主委深耕地方，連結資源不遺餘力，也給予讚許，莊主委將來亦會持續支持資源鏈結共享，讓服務榮民與眷屬的效果加乘。

澎湖榮民服務處長捐贈感謝狀給天后宮主委。（澎湖榮民服務處提供）

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