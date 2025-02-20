為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    武陵農場延長櫻花季交管遭罵翻 也有遊客稱不管制會交通大亂

    武陵農場櫻花季遊客漸增。（記者張軒哲攝）

    武陵農場櫻花季遊客漸增。（記者張軒哲攝）

    2025/02/20 10:05

    〔記者張軒哲／台中報導〕今年寒流一波波，高山櫻花尚未進入盛開期。為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場於2月19日下午與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。但突來決定，也打亂原本預定行程的遊客計畫，讓武陵農場飽受斥責，有抱怨假都請了，現在管制了，應該去不成。但有遊客坦言，不管制會交通大亂。

    武陵農場今日指出，因應今年櫻花花況預測將於2月底至3月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場於2月19日下午與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。

    由於賞櫻專車原定於2月23日結束，管制解除後可能會有大量小型車輛湧入台7、台7甲及台8等沿線，影響交通順暢。為降低道路負荷並提供遊客更便利的公共運輸選擇，本場與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，以鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

    武陵農場今日指出，延長管制是2月19日下午和公路局等相關單位、國光客運一起討論後的決定，主要是因為今年花況真的很好，預計2月底到3月初才會進入最美的滿開期，加上如果賞櫻專車停駛後，大量小客車一湧而入，台7、台7甲、台8沿線可能會直接塞爆，這樣不僅影響賞花品質，也可能造成交通安全問題。

    武陵農場櫻花季，一日遊遊客陸續報到。（記者張軒哲攝）

    武陵農場櫻花季，一日遊遊客陸續報到。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播