武陵農場延長櫻花季交管遭罵翻 也有遊客稱不管制會交通大亂

武陵農場櫻花季遊客漸增。（記者張軒哲攝）

2025/02/20 10:05

〔記者張軒哲／台中報導〕今年寒流一波波，高山櫻花尚未進入盛開期。為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場於2月19日下午與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。但突來決定，也打亂原本預定行程的遊客計畫，讓武陵農場飽受斥責，有抱怨假都請了，現在管制了，應該去不成。但有遊客坦言，不管制會交通大亂。

武陵農場今日指出，因應今年櫻花花況預測將於2月底至3月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場於2月19日下午與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。

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由於賞櫻專車原定於2月23日結束，管制解除後可能會有大量小型車輛湧入台7、台7甲及台8等沿線，影響交通順暢。為降低道路負荷並提供遊客更便利的公共運輸選擇，本場與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，以鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

武陵農場今日指出，延長管制是2月19日下午和公路局等相關單位、國光客運一起討論後的決定，主要是因為今年花況真的很好，預計2月底到3月初才會進入最美的滿開期，加上如果賞櫻專車停駛後，大量小客車一湧而入，台7、台7甲、台8沿線可能會直接塞爆，這樣不僅影響賞花品質，也可能造成交通安全問題。

武陵農場櫻花季，一日遊遊客陸續報到。（記者張軒哲攝）

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