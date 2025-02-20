新北84座抽水站已清淤42％ 估4/15前完成

新北市板橋的新海抽水站已清淤完成。（記者翁聿煌攝）

2025/02/20 09:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市轄內共84座抽水站是防阻市區淹水的重大功臣，為確保抽水站每年汛期能正常運作，每年11月底汛期結束後，於12月就立即投入機組保養以及清淤工作，水利局表示，截至今年1月底已完成35座抽水站清淤，進度大約42%，清淤數量約720立方公尺，相當於60部砂石車，預計4月15日前可完成各抽水站清淤工作，完成防洪待命。

水利局長宋德仁表示，去年度汛期期間遭遇強風豪雨，抽水站前池及抽水井都有淤土或砂石產生，阻礙排水系統正常運作，積聚的淤土還容易滋生蚊蟲、細菌等病媒與產生異味，為提早做好汛期前的防汛整備工作，要求廠商務必於4月15日前完成清淤，減少異味與病媒蚊滋生，讓抽水站完整發揮抽排水效果。

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宋德仁說，抽水站前池及抽水井將近有10公尺深，在進行清淤工作時，須先調度小台抽水機將前池及引水渠道水抽乾，確保施工安全，同時也需確認中央氣象署的氣象預報，在未來連續5日內不會有強降雨，才可以進場施作，等於是和時間賽跑，對人員來說無疑是極大挑戰。

鴨母港抽水站洪站長說，清淤作業是辛苦又艱鉅的任務，1座抽水站清淤需4至5個工作天才能完成，清淤時除了調度機具下到深度將近10公尺的前池外，機具無法清理時，就必須以人工方式進行清淤，人員必須在悶熱且底部陰暗濕滑及髒污惡臭的艱辛環境中進行，清淤落實執行，颱風或豪雨期間抽水時，機組才能發揮最大效能。

抽水站清淤工作十分辛苦，但為確保汛期能正常運作，清淤工作一定要流底執行。（記者翁聿煌攝）

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