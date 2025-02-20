為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北84座抽水站已清淤42％ 估4/15前完成

    新北市板橋的新海抽水站已清淤完成。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋的新海抽水站已清淤完成。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/20 09:59

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市轄內共84座抽水站是防阻市區淹水的重大功臣，為確保抽水站每年汛期能正常運作，每年11月底汛期結束後，於12月就立即投入機組保養以及清淤工作，水利局表示，截至今年1月底已完成35座抽水站清淤，進度大約42%，清淤數量約720立方公尺，相當於60部砂石車，預計4月15日前可完成各抽水站清淤工作，完成防洪待命。

    水利局長宋德仁表示，去年度汛期期間遭遇強風豪雨，抽水站前池及抽水井都有淤土或砂石產生，阻礙排水系統正常運作，積聚的淤土還容易滋生蚊蟲、細菌等病媒與產生異味，為提早做好汛期前的防汛整備工作，要求廠商務必於4月15日前完成清淤，減少異味與病媒蚊滋生，讓抽水站完整發揮抽排水效果。

    宋德仁說，抽水站前池及抽水井將近有10公尺深，在進行清淤工作時，須先調度小台抽水機將前池及引水渠道水抽乾，確保施工安全，同時也需確認中央氣象署的氣象預報，在未來連續5日內不會有強降雨，才可以進場施作，等於是和時間賽跑，對人員來說無疑是極大挑戰。

    鴨母港抽水站洪站長說，清淤作業是辛苦又艱鉅的任務，1座抽水站清淤需4至5個工作天才能完成，清淤時除了調度機具下到深度將近10公尺的前池外，機具無法清理時，就必須以人工方式進行清淤，人員必須在悶熱且底部陰暗濕滑及髒污惡臭的艱辛環境中進行，清淤落實執行，颱風或豪雨期間抽水時，機組才能發揮最大效能。

    抽水站清淤工作十分辛苦，但為確保汛期能正常運作，清淤工作一定要流底執行。（記者翁聿煌攝）

    抽水站清淤工作十分辛苦，但為確保汛期能正常運作，清淤工作一定要流底執行。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播