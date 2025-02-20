獨家》恆春古城「彈痕」傳遭抹平連小嫻都緊張留言 屏縣府回應了

近期西門段整修工程，有民眾發現當地彈孔遺跡疑似被施工抹平，初判未遭破壞。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/20 10:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國定古蹟恆春古城經歷過二戰美軍掃射，城牆多處「彈痕（孔）牆」遺跡留下歷史印記，但近期西門段整修工程，有民眾發現當地彈孔遺跡疑似被施工抹平，拍照到當地社群質疑，連曾久居當地的藝人小嫻都緊張留言；經屏縣府文資所了解，這次文化部工程僅清洗未填補，民眾不用擔心。

今年是恆春建城150年，文化部文資局也針對部分城牆進行整修工程，但有民眾近日發現西門段工程，疑似把牆面的二戰飛機掃射彈孔全部都抹平了，回想起2017年間，南門段彈孔曾被施工廠商修補抹平的「沒文化」行為，急的貼到社群網路討論，連有當地解說員資格的藝人小嫻都緊張留言「歷史的遺跡是我們恆春古城的故事，用水泥抹平了是？拜託請保存好原來的樣子。」

請繼續往下閱讀...

2017年間搶救南門「彈痕（孔）牆、哭牆」被抹平事件的恆春文史工作者念吉成，據報前往現場了解，則要恆春鎮民安心，因為彈痕初步觀察沒有受到填平或破壞，也很感動越來越多居民一起關心身邊的歷史古城。

屏縣府文資所回應，這個工程由中央文化部文化資產局委託廠商辦理，文化資產審議會經委員討論決定施工方式，去年底前有在恆春辦過說明會，目前顯露出來的樣貌，並非本次修復時的施工，而是前幾次整修舊有痕跡，目前僅完成表面清洗，會提醒廠商注意相關歷史痕跡的保護。

恆春古城的「彈痕（孔）牆」又被賦予「哭牆」美名，地點除了保存完整的光明路靠近南門，多處城牆也有痕跡，源自二次大戰期間受到美軍空襲，城牆佈滿機槍掃射孔洞，是當地文史工作者及解說員導覽古城必到訪的景點，能讓後人體會當年台灣人民在日軍及盟軍夾縫中生存的年代之困境，文建會（今文化部）發行的刊物還曾特別介紹。

近期西門段整修工程，有民眾發現當地彈孔遺跡疑似被施工抹平，初判未遭破壞。（記者蔡宗憲攝）

恆春古城的「彈痕（孔）牆」又被賦予「哭牆」美名，光明路靠近南門處保存完整。（記者蔡宗憲攝）

近期西門段整修工程，有民眾發現當地彈孔遺跡疑似被施工抹平，初判未遭破壞。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法