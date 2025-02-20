新竹實中水彩創作班聯展做公益 義賣所得6成捐創世

「分享」新竹實驗中學水彩創作研習班聯展今（20）日起至新竹縣新瓦屋匯客市展出，開幕茶會明天（21日）上午11點舉行。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/20 09:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕即將迎來春暖花開的美好時節，「分享」新竹實驗中學水彩創作研習班聯展，今（20）日起至新竹縣新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出，由西畫大師洪東標指導學員們分享37幅各異其趣的水彩作品，並用藝術做公益，將義賣所得6成捐贈「創世基金會」，關懷社會弱勢、也傳遞溫暖力量！

開幕茶會明天（21日）上午11點舉行。策展人蔣育鳳表示，水彩創作研習班緣於多年前洪東標老師在科學園區實驗中學開辦畫展，數十幅逸趣橫生的水彩引起熱烈迴響，讓一群教職員工及家長興起習畫動力，進而成立並敦請洪東標老師教學指導，在老師的引領下，學員們不斷的提升精進，透過一次次地揮灑，幻化最美麗的紙上乾坤。

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接連於實中圖書館、辛志平校長故居、采昱科技公司、樹杞林文化館、新竹市文化中心、陽明交大圖書館、新竹台大分院杏苑畫廊、新竹馬偕醫院藝廊與長庚養生村等藝文館舍展出，頗受好評。

這次展覽以「分享」為主題展出37幅水彩作品，花姿樹態、山情水意，有家鄉的印記，有旅遊的停格；森林之美、禽鳥之樂，是對自然的歌頌，對生態的珍視；靜物寫生、人物描摹，平凡中卻有奇特之處，歡迎把握展期感受水彩淡雅的藝術魅力。參觀時間為週二至週日上午11點至下午5點，詳情請參閱「匯客市藝文設計（質野餐）」臉書粉絲專頁。

新竹實驗中學水彩創作研習班聯展，是由西畫大師洪東標指導教職員和家長的水彩繪畫。 （記者廖雪茹攝）

「分享」新竹實驗中學水彩創作研習班聯展今（20）日起至新竹縣新瓦屋匯客市展出，義賣所得6成將捐贈「創世基金會」。 （記者廖雪茹攝）

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