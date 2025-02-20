武陵農場猴群騷擾遊客 場方驅趕、籲關緊車門窗看緊包包

武陵農場農莊文物館旁有大批猴群出沒。（記者張軒哲攝）

2025/02/20 09:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣獼猴近年數量增加，除了高雄柴山獼猴族群擴大，高海拔武陵農場近年獼猴數量漸增，猴群什麼都吃，也不怕遊客。場方在櫻花季期間更是在每天出動員工持空氣槍驅猴，以免婦孺受到驚嚇。場方今日呼籲上山的遊客要關緊車門車窗，看緊隨身包包，以免遭猴群盯上。

記者在今年櫻花季期間至武陵農場採訪，在武陵國民賓館旁的山坡與農莊文物館前方皆見到猴群出沒。其中在農莊文物館出沒的猴群家族數量約有10多隻，母猴還會背著幼猴攀爬花架，模樣可愛。但也有幼童害怕，躲在父母身後。獼猴不怕遊客，甚至會至嬰兒車旁，想搶走掛在扶手上的塑膠袋，讓遊客好氣又好笑。

請繼續往下閱讀...

武陵農場的獼猴除了採摘水果與園區內種植的花卉，櫻花季期間也會吃櫻花、鬱金香球莖，有些遊客會餵食食物水果，雖然多數遊客不怕獼猴，還開心錄影拍照，直呼「卡哇伊」。但若是手上有提塑膠袋，猴群就會想進一步搶奪。

武陵農場指出，獼猴曾闖入露營區的帳蓬內，翻遊客包包找食物，曾有獼猴偷溜進去展售區偷吃水果、茶葉蛋，場內的台灣獼猴主要於晨昏，出沒在園區的露營區、果樹區、茶莊、停車場等遊客較密集的區域，若遇到猴群，手上的塑膠袋要收妥，看緊隨身物品。

武陵農場國民賓館旁有猴群出沒，員工持空氣槍驅趕。（記者張軒哲攝）

武陵農場櫻花逐漸盛開。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法