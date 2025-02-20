今冷氣團減弱回暖 明起至週末冷空氣增強北東天氣溼冷

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，前幾天影響台灣的大陸冷氣團到今天強度稍微減弱，雖然大陸冷高壓仍停留於台灣北方，然台灣附近的風向短暫轉為偏東風，來到台灣的空氣溫度沒有那麼低，故各地溫度將有回升趨勢，但因為雲量仍偏多緣故，回暖的幅度不會很大，各地白天高溫普遍介於21至24度左右。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/02/20 10:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天大陸冷氣團稍微減弱，天氣風險公司表示，然因雲量仍偏多回暖幅度不會很大，各地白天高溫達21至24度左右，到了這週末到下週一（22至24日）有另一波大陸冷氣團南下，各地有轉冷的趨勢，其中北部、東北部感受最為明顯，提醒民眾做好保暖措施。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，前幾天影響台灣的大陸冷氣團到今天強度稍微減弱，雖然大陸冷高壓仍停留於台灣北方，然台灣附近的風向短暫轉為偏東風，來到台灣的空氣溫度沒有那麼低，故各地溫度將有回升趨勢，但因為雲量仍偏多緣故，回暖的幅度不會很大，各地白天高溫普遍介於21至24度左右，南部相對較高，能來到25至26度。今白天各地普遍多雲，由於底層為偏東風，因此在基隆北海岸、東北角到宜蘭、花蓮一帶預報有些局部地形降雨的機會。

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今晚到明天清晨預報會有鋒面快速接近，並且通過北台灣上空後繼續向東移動，今晚起（後半夜開始）在苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會將會提高，逐漸轉為陰天有短暫陣雨的天氣。明日白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，苗栗以北到東半部地區仍將維持陰天有短暫陣雨的天氣型態，其中北海岸、東北角到宜蘭一帶受迎風面地形影響，局部單點的累積雨量可能會相對較多。相對之下，中部、南部就比較不受鋒面及東北季風影響，雖然雲量偏多，然降雨機會不高，只有山區可能有些局部短暫陣雨，平地大致維持多雲的天氣型態。

到了週末（22至23日）這兩天，由於陸續有華南雲雨帶東移，雖然雲雨帶主要的位置較為偏北，並未直接進入台灣上空，然北部、東半部的天氣仍受到影響，水氣較為偏多，維持陰天有短暫陣雨的天氣，中部、南部則是多雲或有陽光的天氣，山區也會有局部短暫陣雨機會。預估華南雲雨帶的影響到了下週一（24日）會告一段落，水氣逐漸減少，不過在迎風面的東北部、東部仍然有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲或有陽光的天氣。

明天（21日）鋒面通過後，東北季風增強，配合降雨增多的影響，北台灣溫度將會下降轉涼，苗栗以北到宜蘭地區高溫將會下降到16至18度，感受最為明顯，花蓮的高溫也會降到20度左右，台中以南以及台東地區比較不受影響，高溫仍有21至24度，南部高溫預報還是有可能來到25度或以上。

週末到下週一（22至24日）則有另一波大陸冷氣團南下，各地溫度有轉冷的趨勢，北部、東北部感受仍是最為明顯，預估週六、週日這2天在北部、東北部白天高溫仍只有16至18度，花蓮高溫18至20度，中部高溫20至22度，南部高溫22至24度。

下週一（24日）冷空氣強度達到最強，北部、東北部白天高溫將會進一步下降到14至16度，中部及花蓮高溫也會降到16至19度，南部高溫20至22度。至於夜晚清晨的低溫方面，要提醒的還是在台南以北到宜蘭的空曠地區。

溫度方面，週六（22日）晚間到週日（23日）清晨低溫有機會降到10度或以下，週日（23日）晚間到下週一（24日）清晨這段時間溫度會更低，甚至有7至9度低溫發生的機率，務必請民眾做好防寒準備，下週一晚間到下週二（25日）清晨仍有8至10度低溫，要等到週二白天溫度才有較為明顯回升趨勢，冷空氣將會影響2至3天左右的時間，週日（23日）晚間到下週一（24日）全天將是冷空氣最強的時間點，提醒大家要提早預防低溫出現的情況。

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