白天回暖晚間轉冷！鄭明典曝高壓迴流：週末降溫很有感

「林老師氣象站」發文指出，今日白天回溫幅度將是本週最為明顯的一天，不過，今天入夜後將再度變天。隨著鋒面接近、通過及東北季風增強，緊接著另一波大陸冷氣團也將南下影響。（圖擷自臉書）

2025/02/20 09:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天因冷氣團減弱，白天氣溫回升，不過氣象專家指出，今天入夜後將再度變天，且隨著鋒面接近、通過及東北季風增強，緊接著另一波大陸冷氣團也將南下影響，預估影響將持續至下週二清晨，且比上波濕冷，影響時間也較久。前氣象局局長鄭明典也指出，目前是高壓迴流的天氣型態，且高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，預估週末的降溫應該會很有感。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天，回溫幅度將是本週最為明顯的一天，預估日高溫在西半部可上探23至26度，東半部高溫則在21至23度之間。不過，今天入夜後將再度變天。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，隨著鋒面接近、通過及東北季風增強，緊接著另一波大陸冷氣團也將南下影響，除了迎風面的環境水氣增多之外，氣溫也會有明顯的下滑。目前評估，強度將介於強烈大陸冷氣團及寒流等級之間，影響時間則是以週日至下週二清晨最為顯著。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；各地晴時多雲丶易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，明日將有鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，由於「大陸冷氣團」南下，越晚將越冷。

吳德榮指出，週六冷空氣持平、下週日再南下，影響將持續至週二清晨，比上波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，預估下週日入夜至週一晨、氣溫降至最低，是否會觸及「強烈大陸冷氣團」的標準，仍須繼續觀察。

吳德榮提到，下週二白天起至週四台灣在暖氣團範圍內，各地為「溫暖如春」，易起霧的天氣，無明顯冷空氣，故沒有冷到二月底的條件。不過下週五預估會有一道鋒面、尾端掠過，但冷空氣還是不明顯，且鋒面尾端的降雨有調弱的趨勢。

鄭明典今上午也發文分享海平面氣壓分布圖，並指查看台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹，分裂高壓從台灣北方出海，台灣在高壓影響範圍，地面吹偏東風，這就是高壓迴流的天氣型態，各地白天氣溫將會回升！

不過往高壓中心看，主高壓的中心氣壓增強中，那是下一波冷氣團南下的源頭，不特別強，但是高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，預估週末的降溫應該會很有感，提醒大家注意。

鄭明典指出，目前是高壓迴流的天氣型態，且高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，預估週末的降溫應該會很有感，提醒大家注意。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法