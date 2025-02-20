02/20 各報重點新聞一覽

曾就讀廣州暨南大學政治人物

2025/02/20 06:46

自由時報

直隸中國統戰部 中國華僑、暨南兩大學 我禁交流、就讀

依我國安情資，中國統戰部直接管轄中國的華僑大學及廣州暨南大學，目前已吸收二一○○名台灣高中職畢業生就讀中。教育部長鄭英耀將於今日全國公私立大學校長會議中宣布，為保護我國青少年免於被統戰，教育部全面禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款。

請繼續往下閱讀...

詳見直隸中國統戰部 中國華僑、暨南兩大學 我禁交流、就讀。

選罷新法今生效 柯建銘：提釋憲、暫時處分

賴清德總統十八日公布「公職人員選舉罷免法」修正條文，今天生效，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，關於憲法所賦予的所有救濟程序，黨團早已超前部署、做足準備；民進黨團總召柯建銘預告，今天將前往司法院遞狀，針對「選罷法」聲請暫時處分及釋憲。

詳見選罷新法今生效 柯建銘：提釋憲、暫時處分。

警提醒遇詐 竟求助詐團律師 桃園副市長親戚 遭騙6500萬

以竹聯幫信堂份子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年鎖定一名上年紀婦人，先以「假檢警」手法騙走現金和黃金，再誘騙抵押房地，此時中部警方逮捕集團車手，發現婦人上當，提醒她報案，婦人卻向詐團求助，在詐團律師指導下，仍將房產質借三千萬元後，再被騙走一千五百萬元，合計受害六千五百萬元。

詳見警提醒遇詐 竟求助詐團律師 桃園副市長親戚 遭騙6500萬。

聯合報

美俄外長談停戰 川普批烏挑起戰端

美國總統川普十八日說，美俄外長在沙烏地阿拉伯的會談非常順利，他對達成協議信心大增。對烏克蘭不滿未能與會，川普反指烏克蘭不該挑起戰端，「根本不該開始這場戰爭」，早就應該達成停火。

詳見美俄外長談停戰 川普批烏挑起戰端。

桃園副市長至親 遭詐騙3500萬元

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提醒防詐，不料，詐團竟派出合作的律師安撫，再透過旗下土地掮客誘騙王婦辦理房貸，騙走一千五百萬元。

詳見桃園副市長至親 遭詐騙3500萬元。

中國時報

美徵晶片25％關稅 川普：還會更高

美國總統川普18日宣布，美國預計4月起對進口汽車徵收25％關稅，另外也將對半導體及藥品徵收25％或更高關稅，他並暗示稅率將逐步提升，以促使企業轉往美國境內生產。外媒認為，亞洲半導體廠商包括台積電、韓國三星及SK海力士等企業將首當其衝，在川普掀起的貿易大戰中，沒有亞洲國家會是贏家。

詳見美徵晶片25％關稅 川普：還會更高。

夫妻5年分居3年可離婚 政院今拍板

法務部去年公告《民法親屬編》部分條文修正草案，預計20日行政院會可討論通過，送立法院審議。依照預告版本，將放寬離婚條件，未來夫妻在5年內分居3年即可請求離婚；並增修「贍養費」規定，贍養費請求權時效2年，養不活自己的人可減免、贍養權利人再婚後，就不能再拿贍養費。

詳見夫妻5年分居3年可離婚 政院今拍板。

民進黨團總召柯建銘預告，今天將前往司法院遞狀，針對「選罷法」聲請暫時處分及釋憲。（記者陳昀攝）

桃園市副市長王明鉅證實，他的親戚被詐騙集團盯上，遭騙走鉅款。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法