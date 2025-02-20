奇！南投鳳山寺大殿 蜜蜂滿天飛不螫人

南投鳳山寺近3年來常出現一大群蜜蜂盤旋飛舞，且從不螫人，信眾嘖嘖稱奇。（截取自鳳山寺提供影片）

2025/02/20 06:43

〔記者張協昇／南投報導〕 南投市八卦山上的鳳山寺大殿，近3年來常會出現一大群蜜蜂盤旋飛舞，經廟方人員仔細觀察，蜜蜂可能已在廟內築巢，但從不螫人，被信眾視為神蹟，民俗專家廖大乙表示，就宗教民俗觀點來看，蜜蜂代表天兵神將，是來向神明祝壽或護持的吉兆。

南投市鳳山寺建於1732年，歷史悠久，主祀觀音菩薩，因位於縣道139號上，每逢假日騎車與爬山運動人士會前來歇腳參拜，香火鼎盛，也因出外遊子與旅居外地庄民來參拜祈願後相當靈驗，有著「蔭外庄」名號。惟近3年來廟內常出現大群蜜蜂，密密麻麻在寺廟內大殿至門口各處盤旋飛舞，不斷發出「嗡嗡嗡」高分貝聲響。

請繼續往下閱讀...

鳳山寺總務許宗誠表示，原本以為蜜蜂是從外面飛進來，但仔細觀察，蜜蜂是從大殿上方樑與桁架之間飛出來，懷疑蜜蜂可能已在廟內天花板隱遮處築巢，尢其天氣較熱時就會跑出許多蜜蜂，在上午11點到下午1點比較容易看到，但3年來從沒有人被蜜蜂螫到，且蜜蜂似乎也不怕香燻，令信眾嘖嘖稱奇，視為神蹟。

民俗專家廖大乙表示，其奉祀的遊學太子爺，多年前駐駕日月潭文武廟當天，曾有大批蜜蜂蜂湧而至，去年4月台南麻豆關帝廟，也曾有群蜂飛進廟中，在關聖帝君神像上方盤旋，停留10多分鐘後才飛離，就宗教民俗觀點來看，蜜蜂代表天兵神將，一般會在神明聖誕前飛來祝壽後離開，或被神明招來顯示神威，在廟內築巢則相當罕見，可能是來護持神明。

台灣大學昆蟲學系教授楊恩誠指出，在西方世界，蜜蜂被視為是有靈性且神聖的動物，是人跟上帝溝通的小天使，迄今英國等國家仍流傳著家中有人過世，葬禮前就要告訴蜜蜂的傳統，連英國女王伊莉莎白二世離世時，皇家養蜂人也要通知皇家官邸裡的蜜蜂。

楊恩誠說，台灣本土的野蜜蜂，屬於東方蜂種，會在洞裡築巢，蜜蜂分封期新的女蜂王會帶著一群工蜂，找地方建立新的蜂巢，確實有可能在寺廟天花板類似有洞的地方築巢，且蜜蜂對溫度很敏感，若蜂巢溫度太低，會伸展拍動翅膀，通過肌肉的運動來提高胸腔溫度溫暖蜂巢，使蜂巢維持在約攝氏37、8度左右的恆溫，但仍須現場了解確認蜂種及實際狀況。

大群蜜蜂群聚在南投鳳山寺大殿盤旋飛舞，發出「嗡嗡嗡」高分貝聲響。（截取自鳳山寺提供影片）

南投鳳山寺總務許宗誠表示，蜜蜂是從大殿上方樑與桁架之間飛出來，懷疑蜜蜂可能已在廟內築巢。（鳳山寺提供）

南投市鳳山寺主祀觀音菩薩，建於1732年，歷史悠久。（鳳山寺提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法