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    首度破5億！人口增、演唱會助攻 台鐵新左營站營收創19年新高

    台鐵新左營站周邊發展潛力無窮。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站周邊發展潛力無窮。（記者王榮祥攝）

    2025/02/20 00:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕大高雄唯一三鐵共構、可與高鐵、高捷轉乘的台鐵新左營站，113年度總營收首度站上「5」字頭、達到5億417萬餘元，進出站總數則為456萬餘人次，雙雙創下車站啟用19年來新高紀錄。

    新左營站長陳明助分析收入與運量成長原因，主要是左營、楠梓人口持續增加，加上世運主場館演唱會效益，吸引大批民眾到訪；他透露新左營站今年將積極投入地方創生，會嘗試參與左營萬年季活動，讓台鐵成為社區好夥伴。

    立委李柏毅則認為，新左營站擁有與高鐵、高雄捷運三鐵共構優勢，加上既有商業空間及車站周邊發展趨勢，展現無限潛力；他同時舉新左營站與高捷聯通道的便捷性，鼓勵高鐵趕緊啟動與高捷的聯通道，擴大人流效益。

    台鐵新左營站與高鐵左營站同時規劃興建，新左營站早一步於2006年12月營運，高鐵左營站則於2007年1月通車，加上高雄捷運，是目前大高雄唯一三鐵共構的交通樞紐。

    疫情結束後，新左營運量穩定成長，2022年313萬餘人次、2023年409萬餘人次、去年飆至456萬餘人次；收入部分2022年3億3882萬餘元、2023年4億5380萬餘元，去年站上5字頭、達到5億417萬餘元，與運量都創下19年來最高紀錄。

    遊客陳先生說，搭台鐵到新左營後再轉搭捷運到市區、非常方便，但也建議車班可再多一點；林同學表示，新左營站有百貨公司，很好逛且不會像高鐵那麼擁擠，常跟朋友約在這裡聚餐；新左營站旁住戶指出，新左營站靠近半屏山、也是距離世運主場館與台積電高雄廠最近的火車站，看好新左營站人潮會繼續上揚。

    台鐵新左營站去年營收首度破5億元。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站去年營收首度破5億元。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站是高雄唯一有百貨公司進駐的火車站。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站是高雄唯一有百貨公司進駐的火車站。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站優質休憩與消費空間，吸引不少民眾到訪。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站優質休憩與消費空間，吸引不少民眾到訪。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站鄰近半屏山。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站鄰近半屏山。（記者王榮祥攝）

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