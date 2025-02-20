高雄神農市集端創意輕食料理 加碼寵物認養與飼養講座

高雄神農市集首推寵物認養與飼養講座。（記者陳文嬋攝）

2025/02/20 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「神農市集」22、23日首推寵物認養與飼養講座，攜手50家在地寵物業者，舉辦爬蟲類飼養講座、犬貓義診及認養等活動，民眾選購農特產品、跟著創意主廚學料理，還能了解寵物照護，體驗友善農業與寵物文化。

農業局將於22、23日在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，除了匯聚將近50攤在地小農，展售親自栽種農特產品，包括有機蔬果、手工零食及盛產芭樂。

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熱門「神農百味料理秀」以輕食料理為主題，特邀高雄老饕口袋名單猶大獅廚現任主廚王鴻均，曾任曼谷米其林二星餐廳主廚，現場示範創意魚料理義式瘋狂水煮魚，選用大樹鳳梨、燕巢芭樂與永安金目鱸，搭配蒜頭、黑橄欖與番茄乾調味，起鍋前刨上檸檬皮增添風味，色香味俱全且創意十足。

動保處加碼推出「2025蛇麼都有」寵物活動，邀請50家在地寵物相關業者設攤，舉辦爬蟲類飼養講座、犬猫義診、美容服務，以及犬貓兔鳥萌寵認養等活動。

其中「蛇麼都想讓你知道」爬蟲類飼養與照護講座，由專業講師分享正確飼養知識，讓民眾體驗友善農業與寵物文化多元融合。

農業局表示，「神農市集」是推廣農業與飲食文化的重要平台，透過市集促進在地農特產品銷售，推廣安全蔬果及調節產銷平衡，並提供農民與消費者直接交流機會，所有展售產品皆具有專業認證與溯源履歷，確保民眾購買每項農特產品均符合品質標準，讓民眾買得安心、吃得健康。

「神農市集」每月第4個週六、週日下午登場，民眾加入神農市集LINE官方帳號https://lin.ee/123Nr31，可獲得專屬優惠，並即時掌握參展小農、神農百味料理秀及食農教育等最新資訊。

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