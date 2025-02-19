比利時壁畫家Psoman駐平鎮南勢國小創作 結合台灣與客家元素超美

比利時壁畫家Psoman應邀到平鎮南勢國小駐校創作。（記者黃政嘉攝）

2025/02/19 23:54

〔記者黃政嘉／桃園報導〕比利時國際壁畫家Psoman由比利時台北辦事處引薦，在桃園市平鎮區南勢國小邀請下駐校創作，他和學校討論後，主題結合台灣藍鵲與喜鵲、客家文化元素及乙未客家保衛家鄉的榮耀之戰，呈現具台灣地方特色與歷史意涵的壁畫，與學生交流文化美學。

Psoman於2021年在比利時完成平面設計學業後，藝術足跡遍布歐亞各地，透過創作呈現旅行經歷帶來的靈感，他在各地的創作也分享在個人IG，累積1.9萬粉絲，他的壁畫作品常傳達當代議題，例如氣候變遷、人類活動對自然環境的影響，邀請觀賞者思考當今生活方式的永續性。

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Psoman說，每次的創作都像是新的冒險，這次來到南勢國小，希望透過壁畫，讓學生感受到藝術與文化的連結。台灣藍鵲是桃園市的市鳥，象徵活力與自由飛翔，而喜鵲則是南勢國小的吉祥鳥，代表好運與希望，他看過畫中的這些鳥，也參照Google照片觀察，再用自己的創意，完成壁畫。藝術不只是畫作，更是一種與土地、人文對話的方式，他很珍惜這次與學生交流。

南勢國小校長許志豪說，學校一直推動國際教育與環境教育，這次邀請Psoman來校創作，不僅讓學生體驗國際藝術家的創作過程，也從中學習尊重與欣賞不同文化的藝術表達方式。此外，壁畫主題融入客家文化與台灣自然生態，讓學生更深入認識自身文化的獨特性。

六年級同學張宸碩分享，以前以為畫畫就是照著畫出來就好，但Psoman讓他看到，藝術也可以用顏色和線條來表達想法，甚至講個故事，這次的壁畫不只是裝飾學校，還學到文化和歷史。

Psoman創作壁畫，吸引平鎮南勢國小學童觀賞。（記者黃政嘉攝）

Psoman在平鎮南勢國小創作的壁畫結合台灣藍鵲與喜鵲、客家文化元素及乙未客家保衛家鄉的榮耀之戰，已完成95％。（南勢國小提供）

壁畫家Psoman與學生互動。（南勢國小提供）

Psoman與學校師生合影。（南勢國小提供）

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