WBCQ熱血開戰 台灣燈會「開漳聖王持球主燈」為台灣隊加油

2025世界棒球經典賽資格賽賽開打在即，台灣燈會宗教區開漳聖王為台灣隊應援。（記者李容萍攝）

2025/02/19 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將在2月21日開打，桃園景福宮在2025台灣燈會「福光滿意讚」宗教燈區打造6公尺高「開漳聖王持球主燈」，開漳聖王左手握棒球、右手比出「好球」手勢，「球」與「求」發音相同，寓意守護球隊，祈願球員們能發揮最佳表現，也讓球迷可以「求好運、求發財、求平安」；明（20）晚6點30分，燈區現場還有打卡送好禮活動，邀民眾一起應援台灣英雄，延續「TEAM TAIWAN」的奪冠感動。

桃園景福宮主委簡征潭表示，開漳聖王與棒球界有著特別緣份，過去，統一獅棒球隊在桃園球場參加冠軍賽前，曾特地參拜開漳聖王，結果當天順利贏得比賽，最終奪得總冠軍。這段經歷也影響曾擔任樂天桃猿隊總教練的洪一中，他每每在重要比賽或開賽前，都會帶領球隊參拜開漳聖王。

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桃園景福宮將在賽前的明晚6點30分在宗教燈區舉辦應援活動，搭配口號「開漳聖王，庇佑台灣隊打一場好球」，廟方更準備專屬應援手牌供民眾拍照，只要在開漳聖王主燈前合影打卡，上傳至桃園景福宮臉書，就送象徵平安、福氣與財運的琉璃招財元寶，限量1000份送完為止。

民政局表示，今年台灣燈會市府邀請在地13間宮廟進駐「福光滿意讚」宗教燈區。適逢建宮200週年的中壢仁海宮燈區，有媽祖意象的燈籠高聳入雲，彰顯媽祖的庇佑與溫暖，也象徵著媽祖文化的深厚底蘊，燈區並打造「七星橋」燈座，設置許願池和許願卡，供遊客寄託心靈，祈願成真，燈區也展示彰化監獄所製作的30餘個燈籠，充分展現獄友的才華，也象徵他們自新的決心。

蘆竹誠聖宮推出「太空祈福站」、佛光山設置「鳳凰展翅翱翔」燈座，另外，中壢慈惠堂、圓光禪寺、桃園景福宮、桃園護國宮、桃園慈護宮、明倫三聖宮、龍潭龍元宮，以及天帝教桃園初院也都設置不同燈飾，台灣燈會展期倒數，民眾不妨把握機會前往「福光滿意讚」沐浴在與神同行的光芒中。

2025世界棒球經典賽資格賽賽開打在即，台灣燈會宗教區開漳聖王為台灣隊應援。（記者李容萍攝）

適逢建宮200週年的中壢仁海宮燈區。（記者李容萍攝）

適逢建宮200週年的中壢仁海宮燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會「福光滿意讚」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會「福光滿意讚」燈區。（記者李容萍攝）

台灣燈會「福光滿意讚」誠聖宮燈區。（記者李容萍攝）

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