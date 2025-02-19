雲嘉南濱海訂每年2月「出水月」 打造賞鳥生態觀光示範基地

雲嘉南濕地賞鳥生態豐富。（黃三明提供）

2025/02/19 23:35

〔記者楊金城／台南報導〕交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天（19日）和日本鹿兒島縣出水市簽署生態旅遊、觀光活動與產業促進合作備忘錄，深化台日交流，開啟台日在觀鳥保育與生態觀光領域合作的新篇章。

簽署儀式在觀光署副署長林信任見證下，由雲嘉南管理處處長徐振能及日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一代表簽署，台日雙方官方、保育、觀光團體觀禮祝賀。

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雲嘉南管理處表示，台灣為世界9大候鳥遷徙線之一，在候鳥南遷北返途中，擁有豐富濕地生態的雲嘉南濱海地區更是一個非常理想的休憩站，而日本鹿兒島縣出水市在每年10月中旬到12月，約有1萬隻以上的鶴鳥從西伯利亞飛來，為雙方攜手推動觀鳥生態保育、教育與觀光合作奠定堅實基礎。

林信任指出，台日兩地未來合作引進AI智慧賞鳥辨識系統，作為重要鳥類資訊之交流，並透過賞鳥生態遊程規劃、觀光產業展售推廣、舉辦觀光活動等合作行銷宣傳；值得一提的是，雲嘉南管理處因此將每年2月訂為「出水月」，舉辦鳥類主題攝影展，讓更多遊客深入認識雲嘉南濱與日本出水市的自然生態之美。

徐振能表示，期待促進台日雙方觀光產業及綠色永續生態旅遊市場，提升觀光經濟產值。

椎木則指出，期盼未來能與台灣的專家及機構交流，共同為下一代創造更永續的生態旅遊環境。

徐振能說，此次合作不僅強化了台日兩地的友好關係，更讓雲嘉南濱海地區的國際能見度提升，有望成為台灣國際賞鳥生態觀光的重要示範基地。

在觀光署副署長林信任（中）見證下，由雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（左）及日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一（右）代表簽署生態旅遊、觀光活動與產業促進合作備忘錄。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（左）及日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一（右）代表簽署生態旅遊觀光合作備忘錄後，互贈紀念品。（雲嘉南管理處提供）

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