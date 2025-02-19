高雄白埔園區環評大會過關 經發局長：將落實生態承諾

高雄白埔園區環評大會過關!環團要求在森林保育、保育類棲地保護、淹水問題等層面，希望高市經發局做出具體調整。 （森林城市協會提供）

2025/02/19 23:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄白埔園區今完成環評大會審查作業，針對環團在森林保育、保育類棲地保護、淹水問題等層面提出質疑，高市經發局承諾，會採取高於法規標準的措施，打造兼具經濟效益與生態平衡的示範園區。

森林城市協會理事長莊傑任指出，本案環評報告書顯示，恐破壞35公頃景觀環保目的營造森林、共2.5萬棵樹遭殃，環頸雉、草鴞、水雉等6種保育類鳥類的棲地也將因開發消失，看不出任何保護棲地的誠意。

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而基地因開發填土，恐導致淹水重災區的下游地區淹水更加嚴重，令梓官、橋頭大量居民繼續深陷淹水惡夢，滯洪容量規劃恐怕嚴重低估。

莊傑任針對森林保育、保育類棲地保護、淹水問題提出質疑，強烈要求環境部不要放水，也希望高市府經發局做出具體調整。

高市經發局長廖泰翔表示，為兼顧環境與生態共榮，市府針對環評關注的廢棄物處理、空污抵換、交通影響、排水規劃及造林地保留等議題，提出完整應對方案。

包括提升廢棄物再利用率至80%、加嚴放流水質標準、擴大空污抵換機制，及滯洪池規劃達43萬噸容量等措施。

同時在環評委員建議下，再增加相關配套，包含廢棄物處理設施、滯洪池形狀調整、環頸雉棲地保育計畫、綠建築標章、化學品監督管理措施等5項建議，市府將落實生態承諾，執行高標準的環境管理與生態保育措施。

經發局強調，白埔園區開發將以維護生態平衡為原則，樹木除分級篩選後於區內原地保留、移植或綠資材再利用外，並將採1.2倍補植原生或當地適生樹種，並於6年內完成補植計畫，確保綠覆率不減。

市府也進一步強化環頸雉等保育類物種的棲地營造，透過調整滯洪池位置與形狀，並結合典寶溪滯洪池，提供更適合的野生動物棲息環境，將落實長期監測計畫，以確保生態多樣性得以維持。

經發局表示，白埔產業園區開發預計2025年第二季完成規劃設置，隨後展開公共工程與廠房建設，未來可望引進約4500名就業人口，創造約3000億元年產值，推動南部半導體產業升級。

高雄白埔園區環評大會過關!環團要求在森林保育、保育類棲地保護、淹水問題等層面，希望高市經發局做出具體調整。 （森林城市協會提供）

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