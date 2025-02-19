為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    看到樓梯就怕！他換透天成噩夢 網曝大樓5優勢

    選擇新家是一大抉擇，透天厝、公寓各有優勢。示意圖。（資料照）

    選擇新家是一大抉擇，透天厝、公寓各有優勢。示意圖。（資料照）

    2025/02/19 23:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕買房是許多人一輩子的夢想，不過一名網友透露，最近從大樓搬遷到透天厝，沒想到才住一陣子，就發現自己根本無法適應，讓原PO感嘆，「大樓換到透天很不習慣，看到樓梯就怕了」。貼文曝光，引起網友討論。

    網友在臉書社團買房知識家發文，好不容易花了一筆錢，從大樓升級成透天厝，沒想到日常生活卻是非常不適應，她舉例，像是格局十分不方便，經常要爬上爬下，導致現在看到樓梯就害怕，對此原PO無奈說，「有住透天的大家可以給我透天的好處嗎，花了大筆錢結果好不適應，好想回大樓」。

    貼文曝光，引起網友討論，「不用繳管理費啊，空間大、不怕吵到人」、「透天可以在門口洗車」、「透天才好，舒適又不吵」、「有天有地感覺很好啊！而且自己掌控、自己維護，不擔心遇到不好的管理公司，樓梯就當運動」、「住透天的房子，追垃圾車

    打掃衛生不容易」、「會變瘦，空間多……其他就沒了！」

    另外，網友也列出住大樓的5個優點，「1.不用等垃圾車、回收車，垃圾隨時都能丟；2.忘記帶東西，不用來來回回爬樓梯累死，可以搭電梯；3.打掃輕鬆很多，透天樓梯難打掃；4.透天因為整棟，除非你居住人口很少，不然其實整棟的水電費，等於大樓水電費+管理費；5.收包裹、掛號超級方便」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播