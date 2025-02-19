看到樓梯就怕！他換透天成噩夢 網曝大樓5優勢

選擇新家是一大抉擇，透天厝、公寓各有優勢。示意圖。（資料照）

2025/02/19 23:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買房是許多人一輩子的夢想，不過一名網友透露，最近從大樓搬遷到透天厝，沒想到才住一陣子，就發現自己根本無法適應，讓原PO感嘆，「大樓換到透天很不習慣，看到樓梯就怕了」。貼文曝光，引起網友討論。

網友在臉書社團買房知識家發文，好不容易花了一筆錢，從大樓升級成透天厝，沒想到日常生活卻是非常不適應，她舉例，像是格局十分不方便，經常要爬上爬下，導致現在看到樓梯就害怕，對此原PO無奈說，「有住透天的大家可以給我透天的好處嗎，花了大筆錢結果好不適應，好想回大樓」。

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貼文曝光，引起網友討論，「不用繳管理費啊，空間大、不怕吵到人」、「透天可以在門口洗車」、「透天才好，舒適又不吵」、「有天有地感覺很好啊！而且自己掌控、自己維護，不擔心遇到不好的管理公司，樓梯就當運動」、「住透天的房子，追垃圾車

打掃衛生不容易」、「會變瘦，空間多……其他就沒了！」

另外，網友也列出住大樓的5個優點，「1.不用等垃圾車、回收車，垃圾隨時都能丟；2.忘記帶東西，不用來來回回爬樓梯累死，可以搭電梯；3.打掃輕鬆很多，透天樓梯難打掃；4.透天因為整棟，除非你居住人口很少，不然其實整棟的水電費，等於大樓水電費+管理費；5.收包裹、掛號超級方便」。

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