美食應援台灣隊強勢回歸！ WBCQ彰化大螢幕直播3天

世界棒球經典賽資格賽要開打了，台灣隊有3天賽程，彰化縣政府將大螢幕直播賽事，邀請球迷們一起為台灣隊加油，為晉級會內賽再添氣勢！（圖縣府提供）

2025/02/19 22:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕球迷們注意了！世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於21日起一連3天至25日在台北大巨蛋開打，台灣隊前3天將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，全力爭取2026年會內賽門票。

延續去年11月底世界棒球12強賽的熱潮，當時台灣隊成功晉級4強、進軍日本，彰化縣政府一路直播應援，不僅凝聚球迷向心力，還提供各式排隊美食，讓大家邊看球邊享受美味，最終台灣隊順利奪金凱旋而歸。

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這次，「美食應援台灣隊」活動再度重磅回歸！彰化縣政府將於彰化縣立美術館前廣場設置大螢幕直播，連續3天同步轉播比賽，並推出應援美食，讓球迷們一起吃美食、看棒球、為台灣隊加油！眾人的集氣為台灣隊「吃」出金牌，凱旋而歸。

3天直播賽事加美食應援分別是星期五（2/21）晚上7點台灣隊與西班牙，星期六（2/22）晚上7點台灣隊與南非，星期日（2/23）晚上7點台灣隊與尼加拉瓜。

3天直播賽事加美食應援的地點就在彰化縣立美術館廣場前，現場將架設大螢幕讓球迷邊看球賽邊吃排隊美食。（記者張聰秋攝）

美食應援台灣隊強勢回歸了，WBCQ將在台北大巨蛋開打，台灣隊連續開打3天，彰化縣政府將在美術館廣場前直播賽事並有排隊美食，為台灣隊加油集氣，希望再次「吃」出會內賽門票。（記者張聰秋攝）

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