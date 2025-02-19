北斗東螺天后宮遭埋人骨 信眾：黑狗狂吠是番老太祖顯神蹟

彰化北斗東螺開基祖廟天后宮，擁有345年歷史，今年大年初四傍一隻黑色土狗對著天公爐狂吠，廟方清理香腳驚見被埋一根塗抹硃砂的人骨。（記者陳冠備攝）

2025/02/19 21:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮「東螺媽」東螺天后宮，今年大年初四傍晚，突然有一隻黑色土狗闖入，並對著天公爐狂吠不止，廟方執事清理香腳，驚見裡面被埋一根塗抹硃砂的骨頭，今檢方證實竟是「人骨」，對此信眾認為，廟內供奉的「番老太祖」，其隨從就是一隻黑色土狗，是番老太祖顯靈派黑狗提醒，相信很快就能抓到兇手。

東螺天后宮副主委黃旗旺表示，事發當天是大年初四下午，不少民眾來拜拜，突然有一隻沒見過的黑狗跑到廟門前，對著天公爐狂吠，此舉令大家覺得一頭霧水，接著天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出一根骨骸。

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黃旗旺說，該骨頭長約15公分，貌似大型動物骨骸，廟方不敢大意趕緊報警，沒想到竟是人類骨骸，由於天公爐遭放異物，是對神明大不敬，廟裡從來沒有發生這樣的事，幸好黑狗狂吠提醒才發現，事後大家議論紛紛，認為廟裡供奉200多年的平埔族「番老太祖」，其神尊下方就有一隻黑狗，可能是番老太祖顯靈來提醒，天公爐恐遭人作法埋骸骨。

黑狗出現不是第一次！黃旗旺說，廟方清理天公爐完後，黑狗就消失了，其實黑狗神蹟不止一次，20多年前東螺天后宮整建，當時廟內置放許多貴重建材，怕有小偷覬覦，還請人日夜看守，但只要一一入夜，廟外便聚集一大群黑狗，彷彿是在幫忙看管，後來廟宇順利興建完成，這批黑狗也未曾再出現。

北斗東螺天后宮供奉200多年的平埔族「番老太祖」，其神尊下方就有一隻黑狗（紅圈處），信眾認為是番老太祖顯靈來提醒。（記者陳冠備攝）

北斗東螺天后宮恭候「番老太祖」，其神尊隨從就是一隻台灣黑狗。（記者陳冠備攝）

北斗東螺天后宮天公爐被埋一根塗抹硃砂的骨頭，檢方證實是「人骨」。（資料照）（記者陳冠備攝）

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