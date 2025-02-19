農特產打進韓國市場 商社專程來台南考察

台南市長黃偉哲（右）向貴賓介紹農特產品。（台南市府提供）

2025/02/19 22:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南積極開發農特產外銷通路，韓國商社訪團今（19）日抵達台南第1站，即由本身為韓國華僑的台灣入境旅遊協會理事長王全玉陪同下拜會市長黃偉哲，未來促進芒果、蜜棗、鳳梨等農產進軍韓國消費市場。

韓國是台南非常看重且積極開拓的市場，黃偉哲去年曾率團2度赴韓宣傳行銷。今日商社訪團包括ESG農業、未來L&F、All Good、世琳食品、宇星韓國林業後繼者協會等家業者。

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黃偉哲表示，台南亦是農業大市，去（2024）年首度參加首爾食品展，芒果鮮果接單至少150公噸，加工品預估超過1000萬元。此外，在韓國最大Kakao Shopping Live直播平台上的芒果販售活動，更是創下觀看人數逾26萬人次、直播總瀏覽人次上百萬、5公噸備貨火速完銷的驚人紀錄，看得出來韓國消費者對於台南產品的青睞，期盼這次韓國商社的到訪，能進一步促成更多台南優質農特產品打入韓國市場。

黃偉哲也提到，台南除了擁有美味新鮮的鮮果，更有強大的冷凍和加工技術，讓果品能夠突破產季限制，延長水果的生命週期，不僅如此更保留住鮮美風味，而這些產品也都可以透過外銷來提高消費市場需求，因此特別推薦韓國商社造訪工廠了解這些技術，將更多元產品介紹給韓國消費者。

此次韓國商社考察將親赴芒果、蜜棗、鳳梨的產地了解種植、採摘檢疫等外銷重要的資訊，此外也會了解鮮果、蕎麥和烘焙的冷凍或加工技術，如何將農產進一步轉化為優質加工品。市府也安排商社與在地廠商面對面的採洽會，期待能促成更多的合作與潛在訂單。

韓國商社訪團拜會台南市府，未來促進貿易交流。（台南市府提供）

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