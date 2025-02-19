芒果早花期遇下雨 農改場籲注意「瘋欉」等病蟲害防治

台南山區芒果進入早花期，雨後濕度較高，農改場呼籲注意病蟲害防治。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/19 20:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區芒果進入早花期，又逢雨後濕度較高，農改場提醒要特別留意炭疽病、蒂腐病、白粉病，以及俗稱「瘋欉」的畸形病等，加上田間小黃薊馬密度也有上升趨勢，呼籲密切掌握發生情形，並建議是適時用藥，確保日後的收成與品質。

台南區農業改良場表示，芒果畸形病俗稱「瘋花」或「瘋欉」，罹病花穗出現花軸變短、簇生，嚴重時其體積可達正常花穗的2倍大，幾乎不著果，也不正常謝花，盛花期至幼果期易於田間發現。

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農改場建議在疏果修剪枝條時，剪除畸形花穗與枝葉，由病徵處再往上多剪除約45～60公分（1尺半至2尺），剪下的罹病組織需移出園區，避免病原菌再度隨風雨傳播。

炭疽病、蒂腐病可危害花穗、嫩葉、嫩枝與果實，於開花期至貯藏期皆可發生，新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，病葉、病果為炭疽病主要的感染源。

農改場提到，藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需加強防治。

白粉病好發於花期，以花穗與幼果果柄為主要感染部位，幼葉也會受感染，初春乍暖還寒時發病嚴重，降雨則促進病害快速蔓延。

病原菌孢子主要藉風傳播，訪花昆蟲也可攜帶蔓延，農改場建議於開花或發病初期開始施藥2至3次，至幼果期為止。

台南農改場建議於花期選擇輪流使用登記藥劑防治，如25.9%得克利水基乳劑、31.6％貝芬撲克拉水懸劑、50％免賴得可濕性粉劑與50％撲克拉錳可濕性粉劑，同時抑制炭疽病、蒂腐病及白粉病的發生蔓延。

若田間有畸形病發生，可於疏果修剪後，利用上述藥劑一起進行防治。

小黃薊馬於芒果栽培區全年發生，危害新梢嫩葉、花器與幼果，導致葉表凹陷皺縮、著果不良、果皮粗糙，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實商品價值。

建議農友可於新梢、花穗與幼果附近枝條上懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序，監測小黃薊馬族群數量變化，適時採取防治措施，避免果實受害，密度高時每7天施藥1次。

施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體，適量添加展著劑增加藥效，適當修剪枝條維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。

農改場指出，上述病蟲害防治藥劑請參考「植物保護資訊系統」；用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期，若有用藥等相關問題可與該場植物保護研究室聯絡。

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