彰化溪州彩色稻田插秧 預約媽祖遶境加持

西螺大橋北端橋下的彩繪稻田，成為溪州旅遊打卡熱點。（溪州鄉公所提供）

2025/02/19 19:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕為展現溪州水稻特色文化，水利署第四河川分署連續5年與溪州鄉民合作，在西螺大橋北端橋下種植一片彩繪稻田，成為溪州旅遊打卡熱點，甚至連媽祖遶境經過，鑾轎也會在此逗留，成為另類駐轎點。四河署表示，今年以「金蛇迎春」為主題，預計5、6月圖案就可浮現，可望再度成為打卡熱點。

西螺大橋是大甲媽前往新港遶境進香路線，也是每年白沙屯媽祖至北港進香，選擇路線，為此當地策劃彩色稻迎媽祖活動，第1年種有愛心圖案，第2年為「雙心虹橋」，第3年迎接兔年，種出「玉兔呈祥」圖案，第4年回歸愛心圖案，今年第5年則設計「金蛇迎春」圖，希望透過年年不一樣的創意，吸引媽祖遶境此處，為當地農業祈福。

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第四河川分署18日在西螺大橋北岸溪州端橋下，舉辦彩色稻田插秧活動，四河署署長李友平、溪州鄉長江淑芬與當地青農一起下田，並挽起衣袖將秧苗插置在稻田中，但來賓們顯然顯少參與農事，插起秧幾度差點在水田中滑倒，現場歡笑聲不斷。

李友平表示，這片田土壤肥沃，又位於西螺橋下，地方認為是推動「景觀種稻」很好的地點，為此第四河川局辦理彩色稻田插秧活動，並委託水尾社區農民專業管理，果然順利成為吸睛景點，連白沙屯媽經過都佇足觀看，建立溪州鄉觀光特色。

水尾社區前理事長鐘効鈞說，他從小在這長大，對西螺大橋有濃厚的情感，很高興能種植彩色稻，吸引民眾前來拍照欣賞，未來收割季也能辦理農村體驗活動，一舉兩得，體驗粒粒皆辛苦的精神。

溪州彩色稻田插秧，今年設計「金蛇迎春」圖案。（溪州鄉公所提供）

溪州彩色稻田插秧，今年設計「金蛇迎春」圖案。（第四河川分署提供）

水利署第四河川分署與溪州鄉民合作，在西螺大橋北端橋下種植一片彩繪稻田。（第四河川分署提供）

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