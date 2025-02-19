週四白天回溫！入夜鋒面通過 週五冷氣團又南下

週四白天氣溫將回升，感受溫暖舒適。（資料照）

2025/02/19 21:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（20日）各地區早晚天氣較涼，東半部、恆春半島及馬祖地區，會有局部短暫雨；桃園以北及其他山區也有零星短暫雨；其他地區、澎湖及金門地區多雲到晴，出門在外記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四台灣附近轉為偏東風，各地氣溫持續回升，但早晚天氣還是較涼。東半部、恆春半島及馬祖地區，會有局部短暫雨；桃園北及其他山區也有零星短暫雨。桃園、台中到雲林沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、馬祖、澎湖易有較強陣風，海邊活動請留意；今晚到明晨中南部地區、明晚桃園到高雄地區都易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請注意安全。

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溫度方面，週四各地低溫為13到17度，白天西半部高溫約23到25；東半部為21到22度，外島地區全天僅9到18度，早出晚歸請留意氣溫變化。

天氣風險公司指出，週四入夜之後，天氣將再度轉變，會有新一波大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部，將轉為陰有短暫陣雨，中南部大致維持多雲或晴的天氣，但山區偶有短暫雨機會。冷氣團下週一就會逐漸減弱。

紫外線指數方尺，週四所有縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部位於背風側，易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四白天西半部高溫約23到25。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四所有縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部位於背風側，易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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