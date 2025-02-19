天候影響台中枇杷減產 農業部公告每公頃補助10萬

農業部長陳駿季（左2）、立委何欣純（右2）、太平農會總幹事余文欽（右1）今天前往太平大湖桶了解枇杷災損情形。（記者陳建志攝）

2025/02/19 19:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中枇杷產區受到去年開花期高溫，還有康芮颱風影響，授粉、結果不佳，造成產量減少，民進黨立委何欣純今邀請農業部長陳駿季，到太平枇杷園區了解災損情形，並公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃補助10萬元，並推出低利貸款等措施，協助農民降低損失。

農業部長陳駿季今天在農糧署、立委何欣純、台中市議員張玉嬿、太平區農會總幹事余文欽等人陪同下，前往太平大湖桶枇杷園區了解枇杷災損情形，強調去年康芮颱風來襲後，同仁即發現台中枇杷相關受損情形，這幾個月來一直注意生產狀況。

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陳駿季表示，枇杷是不好照顧的水果，開花要在適當的溫度，今年產量確實受到颱風影響，現場也摸了摸用紙袋套著的枇杷枝栽，發現裡面果實比較小且數量不多，產量確實受影響，經過調查已達到天然災害救助標準，感謝何欣純委員關注反映，今晚並已公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃補助10萬元。

農糧署表示，台中市枇杷種植面積619公頃，其中新社、太平兩區就有544公頃，經調查後平均損害程度達到23%。依農產業天然災害救助作業標準，勘查結果損害程度達20%的農產物品項，會陳報辦理現金救助及低利貸款。

何欣純表示，太平、新社是枇杷主要產區，產量約佔全台6成，去年康芮颱風來襲時正值枇杷開花期，卻因風雨致災導致「酥花」情況嚴重。果農抱怨一旦錯過花期，就等於一年最重要收入檔期泡湯，往往一整年的心血付諸流水，感謝農業部核定現金補助，對農民不無小補，太平枇杷節下月即將登場，今年產量不足需要更多人關注支持，再拜託大家多來太平選購枇杷，支持農民。

受到去年康芮颱風還有開花期高溫影響，台中枇杷開花、結果不理想，產量減少至少2成。（記者陳建志攝）

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