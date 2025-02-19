竹縣府欲標售竹東回饋地 地方盼善用、議會擋下處分案

新竹縣政府準備標售竹東鎮中興路四段一塊2062平方公尺的回饋地，地方盼善用，土地處分案今天下午提送議會臨時會審議被擋下。（記者廖雪茹攝）

2025/02/19 20:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府準備標售竹東鎮中興路四段一塊2062平方公尺的回饋地，為都市計畫個案變更的產業商務專用區；有地方人士直呼可惜，認為竹東鎮尤其「外五里」的公有地很少，縣府卻不善用難得的土地資源，建議此地提供青年共享宅或青年創業中心等用途，只租不賣。

該處分土地案今（19日）下午提送新竹縣議會第20屆第13次臨時會審議，議員林昭錡表示，新竹科學園區第三期計畫迄今未通過，縣府就急著標售這塊位在三期內零星工業區的回饋地，最後決議不予通過。

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該基地原為家具工廠，土地後來易主。縣府產業發展處長陳偉志表示，申請人申請都市計畫個案變更，2019年10月經內政部都委會審議通過，2021年5月主要計畫及細部計畫發布實施，2023年5月完成公共設施用地捐贈。

此案全面積1.98公頃，產業商務專用區1.34公頃當中，有0.2077公頃（2062平方公尺）捐給縣府，並於2023年10月完成登記移轉。其他則是公設用地、廣兼停車場及綠地。

陳偉志說，因基地區位鄰近新竹科學園區，且就在縣幹道-縣122中興路四段路側，原工廠已不符農業區及零星工業區使用條件且工廠已搬遷，考量竹科的相關商務及服務需求，配合鄰近發展需求劃設具商業、金融、辦公、商場、餐飲、旅館、休閒娛樂的商務服務專用區。

財政處長彭惠珠表示，縣府評估這塊獲贈的產業商務專用區土地，面積小、投資成本高，因此研擬循標售程序處分。

但林昭錡表示，竹東鎮尤其靠近新竹市東區的外五里，公有地少，國中小學校欲擴建都困難重重，竹科三期也尚未通過，縣府應該善加運用。

客委會諮詢委員黎許傳及鄧毅中認為土地資源有限，但縣府卻總想「賣地」來平衡負債；考量該回饋地鄰近竹科、工研院，面積不大，他們建議透過都計變更取得的土地，留部分做青年創業中心或青年共享宅（含共享辦公室）等用途，只租不賣，縣府有長期租金收入且仍持有保留土地，財政、主計單位應該要支持。

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