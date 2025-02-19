鑫億建設回饋社會 贊助小六生看《台灣超人》

為了讓孩子們感受到正義與勇氣的價值，鑫億建設協同光明國小家長會，贊助新竹縣光明國小六年級全體學生前往享平方電影院觀賞《台灣超人》。（新竹縣議員吳旭智辦公室提供）

2025/02/19 20:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕《台灣超人》電影描述8位生命鬥士勇敢超越自己，面對人生困境的故事；為了讓孩子們感受到正義與勇氣的價值，鑫億建設協同光明國小家長會，贊助新竹縣光明國小六年級全體學生前往享平方電影院觀賞《台灣超人》，希望培養孩子的品格教育，讓這場電影之旅格外有意義。

鑫億建設代表表示，企業的成功來自社會的支持，因此希望透過實際行動回饋社會，特別是關懷下一代的成長。他們相信，《台灣超人》這部電影能讓孩子們學習到勇敢面對挑戰、珍惜家園並關心他人的精神，這正是他們希望傳遞的價值。

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光明國小家長會長徐志仁對此表達感謝，並表示這不僅僅是一場電影欣賞，更是一次難得的生命教育。透過英雄故事，孩子們可以學習到團結合作與助人的可貴。

光明國小校長李孟印感謝家長會用心安排，讓六年級的學生們擁有一個難忘的畢業禮物。

觀影後，學生們紛紛表示，電影裡的超人讓他們深受感動，未來也希望能成為對社會有貢獻的人。

家長會副會長、新竹縣議員吳旭智也引述電影簡介的一段話：「也許他們的故事與你不同，但你總能在電影中，找到某個時刻的自己。」他表示，對孩子來說，或許看電影也已經是稀鬆平常，但如果在其中的每一個時刻，可以讓孩子有印象，有進入心裡，那麼家長會、校長、老師們的安排，都是非常值得。

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