取消新建西北防風砂土堤 麥寮風電計畫環評通過

環境部今天召開環評大會審查「麥寮風力發電機組新建工程計畫」等案。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/19 19:17

〔記者陳嘉怡／台北報導〕雲林麥寮地區冬季風力強勁，麥寮六輕園區規劃設置6座風機，環境部今（19）召開環評大會審查。該案在環評初審階段時，曾一併提出興建西北土堤，但環委多次針對土堤的填築材料「水化石膏」表達疑慮，開發單位因而撤回西北防風砂土堤新建工程申請，僅保留風機新建工程。今日環評大會上，環評委員未新增意見，全案通過環評審查。

開發單位麥寮汽電、台灣豐田公司計畫於麥寮六輕園區設置6部陸域風電機組發電，單機裝置容量約為4200 kW，年總發電量約為98.2GWh（百萬度），施工期程預計1.5年。

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此案於環評初審階段，原計畫名稱為「麥寮風力發電機組及西北土堤新建工程計畫」，環評委員多次指出，西北側防風砂土堤長約2公里、高約二層樓，量體過大，且提心材料「水化石膏」尚未通過經濟部的個案再利用許可，質疑開發單位是為了水化石膏的去化，要求縮減土堤開發規模。

開發單位表示，當初會考量設置防風砂土堤，主要是因為麥寮地區強勁風勢夾帶濁水溪泥砂，西北防風林帶常受到季風飛砂、鹽害影響，導致植被存活率不佳，但現階段濁水溪揚塵整治成效良好，風蝕鹽害問題有所減輕，評估現階段無設置防風砂土堤的迫切性，已在第8次環評專案小組初審會議上，主動撤回防風砂土堤新建計畫，僅保留風機新建工程。

針對前次初審會議，環評委員要求於西北防風林1.4公頃的裸露地，執行植栽補植計畫，開發單位今表示，會在該處臨海側種植2800棵樹木，植栽種類為黃槿、林投或木麻黃，並規劃植栽養護措施及成活率查核。今日環評大會上，環評委員未新增意見，全案通過環評審查。

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