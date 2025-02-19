全國原鄉首創 屏縣霧台鄉自主培育部落研究員13人獲證

霧台鄉部落研究員計畫成果展，現於天主教霧台耶穌聖心堂明樂文教中心玻璃屋展出至3月15日，每週二至週六開放。（記者羅欣貞攝）

2025/02/19 19:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創全國55個原鄉首例，屏東縣霧台鄉自發性推動部落研究員計畫，經去年培訓課程與田調後，今天（19日）發表成果，包括鄉長巴正義在內的13人獲頒部落研究員證書；立委伍麗華表示，霧台鄉自籌經費，落實在地人才培育，相當令人感動，將請中央部會協助推廣到全國原鄉。

霧台鄉公所表示，霧台鄉是西魯凱族群最大的聚居地，建築、服飾、工藝及日常生活處處展現著魯凱文化的深厚底蘊，漫步部落之中，彷彿踏入一座生動的魯凱族生態博物館，為了保存與傳承魯凱文化，有了「部落研究員計畫」，將博物館研究員的學術專業精神轉化為深耕在地的文化行動。

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該項計畫由霧台鄉公所編列50萬元經費推動，去年起舉辦培訓課程與石板屋聚落踏查，由成大考古研究所教授台邦．撒沙勒、中山大學社會學系副教授巴清雄、屏東大學兼任助理教授顏文成等人指導，參與的部落研究員歷時近半年，針對各自的研究主題進行深入田野調查與紀錄，今天舉辦成果發表會，透過海報展示與研究員分享會，向族人展示研究成果。

帶頭參加研究員培訓的霧台鄉長巴正義研究植物地名學，他表示，部落研究員計畫的核心精神在於「在地詮釋與公民參與」，族人不但能深化對自身文化的理解與認同，更能培養文化自覺與自信，此次參與者成功記錄下部落的歷史文化、傳說故事、音樂歌謠及傳統智慧；今年將持續培育部落研究員，歡迎有志者加入。

來自阿禮部落的櫟茉莎呢．阿如布路研究傳統圍舞中的秩序，並設計成桌遊，用以推廣部落文化；來自大武部落的歐伯恩則從社會事件中探討黑熊狩獵文化意涵與變遷；服務於霧台鄉魯凱族文物館的柯玉卿則進行神山部落Dumalalrathe家族主立柱的先期調查，她期待透過記錄為後續的文化保存奠定基礎。

出席成果發表的立委伍麗華肯定霧台鄉的做法，她表示，在沒有中央部會挹注下，霧台鄉公所自發性培育部落研究員，希望未來這樣的珍貴模式能在中央協助下推廣到全國各地，畢竟在地知識還是應該要從在地人的話語權開始。

屏東縣霧台鄉首屆部落研究員今天展現成果，共有13人獲頒研究員證書。（記者羅欣貞攝）

帶頭參加研究員培訓的霧台鄉長巴正義研究植物地名學，今天分享研究成果。（記者羅欣貞攝）

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